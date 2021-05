Cinco videojuegos para disfrutar de las escenas

Seres de fantasía generados en planetas creados por azar invitan a compartir aventuras en "No Man's Sky", como estos avetortugasaurios. Foto: Hello Games/dpa

Muchos videojuegos que no solo son difíciles, sino que no les dan a los jugadores ni un minuto de respiro: los abruman con misiones, los desvían del camino con prometedoras tareas secundarias, los enfrentan a un desafío tras otro. Cada pequeña acción es premiada con puntos de experiencia y poderoso equipamiento.

En su afán de superar estos retos, los jugadores apenas tienen tiempo para detenerse y tomar un descanso. Sin embargo, de vez en cuando sí que vale la pena liberarse conscientemente de esta actividad de ocio tan planificada y simplemente pasear relajadamente por las escenas del juego.

Así disfrutados, algunos videojuegos incluso adquieren un nuevo atractivo.

No Man’s Sky

La visión original de la aventura espacial en 2016, ya se acercaba mucho al sueño de todo caminante apasionado: millones de planetas generados aleatoriamente que debían diferenciarse lo más posible entre sí.

Dotado de una flora y fauna únicas, este universo invita a explorar los paisajes más variados y espectaculares: desde verdes prados hasta infiernos de lava de color rojo intenso.

Por si todo esto fuera poco, a lo largo del camino sorprenderán a los jugadores animales y plantas de fantástico diseño que también fueron creados al azar. De forma casual, y sin ninguna obligación, los caminantes disfrutarán de espectaculares formas y colores.

No Man’s Sky, de Hello Games, está disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series.

The Elder Scrolls: Skyrim (2012)

Uno de ellos es el clásico juego de roles ambientado en un mundo de fantasía habitado por elfos, orcos y dragones.

Más allá de las amenazas que alberga, el paisaje resulta familiar: enormes bosques de coníferas que se extienden por fabulosos paisajes nevados, valles fluviales y altas montañas. Las escenas recuerdan a Finlandia, Suecia o a las montañas y fiordos noruegos.

Quien se adentre en este mundo nevado no solo se verá recompensado con hermosos cristales de hielo y blancas cadenas de colinas en el horizonte, sino que tendrá también mucho para descubrir.

Al crear este mundo, el equipo de desarrollo tuvo en cuenta el hecho de que los jugadores, ya sea por accidente o adrede, se desviarían de vez en cuando del camino.

Las profundidades de Skyrim albergan un sinnúmero de sorpresas: a veces se trata de misteriosas cabañas de brujas, otras de círculos de piedra rituales que llenan el aire de un crepitar mágico.

The Elder Scrolls: Skyrim dee Bethesda Softworks, está disponible para PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox 360, Xbox y Series Nintendo Switch.

Cyberpunk 2077

La salida a la venta de este juego, en 2020, terminó en un escándalo: el estado técnico del juego era tan malo que este se bloqueaba una y otra vez o mostraba los niveles de forma incorrecta. Fueron necesarias bastantes semanas y muchas actualizaciones hasta que pudieron ser salvados todos los errores.

Debido a estos traspiés, muchos jugadores pasaron por alto los interesantes detalles del mundo en que tiene lugar este juego futurista, que van incluso más allá de las historias escenificadas. Y la mejor manera de que los jugadores los descubran es durante un tranquilo paseo.

El mundo de Cyberpunk 2077 está inspirado en las ideas del género al que pertenece: crítica al capitalismo, desigualdad social, justicia por mano propia y anarquía en lugar de democracia. Lo que lo hace especial: estos temas no solo se recogen en las historias narradas, sino también en el propio mundo creado por los desarrolladores.

Los jugadores que recorran las metrópolis y los barrios periféricos con los ojos abiertos se encontrarán una y otra vez con indicios de este distópico mundo: desde arquitectura contra los pobres hasta niños traficando con drogas en la calle.

Cyberpunk 2077, de CD Projekt Red, está disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.

Far Cry Primal (2016)

Es una experiencia muy inusual: su mundo de juego abierto no gira en torno a ciudades futuristas o a criaturas de fantasía que vagan por sus tierras.

El viaje lleva a los jugadores a la prehistoria, antes de que el Homo sapiens se impusiera como especie. En la entrega no hay persecuciones de coches ni tiroteos, tampoco magia, ni mazmorras, sino enfrentamientos con neandertales, tigres dientes de sable y mamuts.

El mundo del juego es, lógicamente, una naturaleza que invita a pasear: bosques densos y soleados, acantilados espectaculares, vastos campos de hierba: un paisaje idílico sin indicios de civilización.

Far Cry Primal, de Ubisoft, se suministra para PC, PlayStation 4 y Xbox One

GRIS (2018)

Es muy diferente a los demás juegos de esta selección, ya que no ofrece un mundo completamente abierto que invite a divagar. Este bello y colorido juego guía a sus jugadoras a través de una aventura lineal de la que no está permitido desviarse.

En GRIS, la aventura misma es el paseo. Esta interesante entrega trata de temas profundos: el trauma, la pérdida, el miedo, las dudas, todos estos sentimientos que la protagonista intenta procesar con su danza por el mundo. A su paso, la joven va desbloqueando colores y crea así un paisaje de acuarelas que ofrece el escenario ideal para un paseo de ensueño.

GRIS, desarrollado por Nomada Studio y Blitworks, está disponible para PC, Mac, PlayStation 4 y Nintendo Switch.