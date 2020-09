Cómo instalar Stickers de Among Us en WhatsApp

Among Us llegó a WhatsApp con varios y divertidos stickers. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde que WhatsApp habilitó la función de Stickers, su uso ha ido en aumento debido a lo divertido que estas piezas han resultado y diferentes comunidades se han dedicado a incorporar paquetes son temáticas específicas.

En agosto pasado, WhatsApp indicó que quiere frenar el uso irresponsable de los stickers debido a que pueden dañar la plataforma o el dispositivo del usuario. Sin embargo, en la actualidad los fanáticos del videojuego Among Us han arrasado no solo con los gamers, también en los chats.

El juego se creó en 2018 y que este año se hizo popular llegó a WhatsApp con divertidos strickers y varios usuarios en el mundo los han destacado en sus conversaciones.

¿Cómo se instalan los Stickers de Amon Us en WhatsApp?