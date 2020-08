WhatsApp: qué es y cómo funcionará el modo multidispositivo

WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y debido a ellos, sus desarrolladores permanecen constantemente enfocados a implementar y/o mejorar las funciones.

En la actualidad trabajan en una nueva alternativa y se estima que permitirá utilizar la misma cuenta en cuatro dispositivos de forma simultánea.

De acuerdo con la información publicada en WABetaInfo, sitio web que se especializa por la investigación y divulgación de las novedades de WhatsApp, se indicó que la opción que permita usar la misma cuenta en diferentes dispositivos al mismo tiempo es seguramente una de las características más solicitadas, pero seguramente es una de las más complicadas de desarrollar debido a que la app siempre ha funcionado en un solo dispositivo, y llevará mucho tiempo implementarlo.

En la actualidad una cuenta de WhatsApp se puede utilizar en un dispositivo móvil y a través de WhatsApp Web, se puede sincronizar en una computadora. Sin embargo, la nueva modalidad que se desarrolla permitirá que se sincronice hasta en cuatro dispositivos de forma simultánea.

🔄 WhatsApp is working to sync the chat history across platforms!

The feature to use the same WhatsApp account on multiple devices will allow to sync your chat history.https://t.co/rOFK9tSvUg

NOTE: This feature will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 9, 2020