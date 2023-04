Cuáles son las diferencias entre ChatGPT y TruthGPT, el proyecto de inteligencia artificial de Elon Musk

El pasado viernes 14 de abril, el medio Financial Times (FT) adelantó la intención de Musk de unirse a la carrera de chatbots con inteligencia artificial y lanzar su propia empresa para competir con el Bard de Google y el ChatGPT de OpenAI.

En su entrevista en Fox, Musk reconoció que “llega tarde” a la carrera, pero que espera que su proyecto “haga más bien que mal”.

El multimillonario jefe de Twitter y Tesla expresó de nuevo su preocupación por el peligro de la inteligencia artificial (IA), al decir que tiene “el potencial de destrucción de la civilización”.

Agregó que le preocupaba que el bot ChatGPT creado por la empresa emergente OpenAI estuviera siendo enseñado a ser políticamente correcto.

BREAKING: @ElonMusk discusses creating an alternative to OpenAI, TruthGPT, because it is being trained to be politically correct and to lie to people. pic.twitter.com/HTFnve9o6d

