Cyberpunk 2077 es retirado de PlayStation Store por problemas técnicos y un caso de epilepsia

Sony retiró este viernes el videojuego Cyberpunk 2077, uno de los más mediatizados del año, de su plataforma en línea PlayStation Store en todo el mundo, para preservar la “satisfacción del cliente”.

El videojuego, realizado por el estudio polaco CD Projekt RED y lanzado en todo el mundo el 10 de diciembre, será retirado de esta tienda en línea oficial “hasta nuevo aviso”, según un comunicado de la división de videojuegos de Sony.

“SIE [Sony Interactive Entertainment] se esfuerza por garantizar un alto nivel de satisfacción de sus clientes y, por consiguiente, vamos a empezar a ofrecer reembolsos” a los jugadores, precisa el grupo.

Un portavoz de SIE Japón confirmó a la AFP que el retiro del juego y el reembolso a los jugadores se aplicará “en todo el mundo”.

Tras el anuncio, las acciones de Sony en la Bolsa de Tokio permanecían en verde y cerraron la sesión con ganancias del +2.29%, hasta 10 mil 255 yenes.

Al comienzo de las operaciones había ganado más del 5%, en medio de las altas expectativas de los inversores por las ventas de su nueva consola PlayStation 5 para la temporada navideña.

Cyberpunk 2077, un videojuego distópico muy esperado desde hace años, lleva muy lejos los límites de lo técnicamente posible hoy en día, según los medios especializados. Fue muy aclamado cuando salió.

Pero le reprochan fallos técnicos, en particular en sus versiones para consola, y algunos incluso sugieren a los consumidores que aplacen varios meses la compra del videojuego, a la espera de que se subsanen los errores.

El lanzamiento se retrasó dos veces este año y los desarrolladores se vieron obligados a agregar advertencias cuando una periodista especializada se quejó de haber sufrido un ataque epiléptico a causa del videojuego.

Los retrasos, que el estudio justificó por la dificultad de crear un universo tan vasto para los diferentes formatos de juego y por las complicaciones de trabajar durante la pandemia, suscitaron muchas críticas.

El estudio CD Projekt RED se disculpó el lunes y prometió “resolver las anomalías” mediante correcciones anunciadas para enero y febrero para “mejorar la experiencia” de juego y propuso reembolsar a los jugadores que no quieran esperar.

En una nota a los inversores publicada el viernes, el estudio dijo que había hablado con Sony sobre el reembolso a los jugadores que lo pidan.

#DeathStrandingPC x #Cyberpunk2077 collaboration is now live! Download the new patch for Death Stranding on PC and enjoy Cyberpunk-themed items for Sam (and more)! pic.twitter.com/0j6sbi78Pc

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 17, 2020