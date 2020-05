Día Mundial de Internet: así es como la transformación digital ha sido un salvavidas durante el confinamiento

(Foto Prensa Libre: picjumbo.com en Pexels).

Desde el 2005, cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet para conocer las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para el desarrollo de la humanidad. En las últimas semanas, desde el inicio de la pandemia del coronavirus, el Internet ha sido el salvador del confinamiento porque permite que se continúe, en la medida de lo posible, con la cotidianidad desde el hogar, innovando la educación, el trabajo y la salud.

Tatiana Márquez, gerente de comunicaciones de Google Colombia, Centroamérica y el Caribe, indica en que el Internet ha sido el mejor aliado estratégico durante la pandemia porque ha permitido a varios negocios continuar funcionando, a pequeñas y medianas empresas reinventarse a través de herramientas digitales para seguir conectadas a sus clientes y ha permitido que la educación fluya casi ininterrumpidamente en varios lugares del mundo.

De acuerdo con iLifebelt, firma consultora en marketing, comunicación y reputación digital, a pesar de que en Guatemala el 45 por ciento de la población es usuaria de Internet, la pandemia obligó a muchas personas a someterse a una transformación digital para poder sobrevivir económicamente, afirmó José Kont, director ejecutvo de iLifebelt.

Daniel Verswyvel, gerente general de Microsoft Centroamérica, opina que el Internet ha generado la capacidad de mantener en marcha aspectos importantes como los negocios y la salud. Además, bajo estas circunstancias se han desarrollado nuevas formas de comunicación, de lograr objetivos, de acercarse a los clientes.

“Sin Internet esta situación esta situación hubiera sido más dramática, creo que hay demostraciones en múltiples industrias donde la tecnología ha solventado labores para continuar funcionando. Ha impactado de manera positiva al sector privado y a los Gobiernos”, comenta Verswyvel.

Áreas de mayor impacto

El impacto más evidente de esta nueva realidad es el aumento considerable en el uso del celular. Un estudio realizado por Smartme analytics indica que, desde la última semana de febrero, cuando se presentaron los primeros casos de covid-19 en España, aumentó el uso del móvil hasta un 38.3 por ciento, por la necesidad de comunicación, entretenimiento y de información.

Aunque el impacto del virus abarca todos los sectores, hay algunos que presentan mayor porcentaje porque las actividades en línea cambiaron. Ahora los guatemaltecos dedican más minutos a las compras en línea y a las redes sociales.

Según Verswyvel , uno de los temas más importante para luchar contra el confinamiento es la comunicación remota, que gracias al Internet tiene gran alcance, un ejemplo de ello es que desde la herramienta Microsoft Teams Live se han podido congregar a 100 mil personas en un evento.

Además, comenta que a nivel Microsoft Teams tiene a 75 millones de usuarios diarios, mientras que en abril registraron un día en el que hubo 200 millones de personas conectadas a esa herramienta de videollamada.

“La demanda ha sido significativa, prueba de ello es que se han generado cuatro mil 100 millones de minutos de reunión en Microsoft Teams en un día”, informa Verswyvel.

Productividad

Trabajar desde casa es ahora una realidad más común para varias empresas. El Grupo SEARCHiN por medio de un estudio latinoamericano señala que antes de la crisis, el 27 por ciento de las empresas tenía menos del 10 por ciento de sus trabajadores con la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, han tenido que innovar su metodología para poder sobrevivir.

“Gracias al Internet y sus colaboradores se han podido habilitar planes de contingencia para seguir trabajando. Ya no es necesario seguir trabajando cara a cara. Ahora nosotros conectamos empresas con posibles candidatos para contrataciones y lo hacemos de forma remota”, indica Andrés Soto, gerente de ManpowerGroup.

Según Soto, esta crisis ha demostrado que en varios trabajos no es necesaria la presencia de una persona de 8 a 17 horas, como antes. Actualmente se debe trabajar por objetivos y resultados lo cual es posible con teletrabajo y así también se resuelven problemas como la afluencia vehicular.

Para Devadit Barahona, director de Agexport, una parte del sector económico ya había empleado esta modalidad de trabajo, sin embargo, en la actualidad mantener la comunicación por la red ayudó a que el desempleo no fuera más impactante.

“La pandemia ha generado cambios de forma acelerada, antes se hablaba de teorías para aumentar el comercio en los puntos de venta y ahora las empresas deben enfocarse en destacar en los motores de búsqueda y plataformas de entrega a domicilio como Glovo o Uber Eats”, explica Barahona.

De acuerdo con SEARCHiN, el 34 por ciento de las empresas considera muy probable continuar el teletrabajo al terminar la pandemia.

Educación

El coronavirus también puso a prueba la innovación en la educación, porque a inicio de año el Internet era un recurso más en el aula, pero actualmente es el aliado perfecto para continuar con el aprendizaje por medio de las clases en línea. Para Christian Van Der Henst, co-fundador de Platzi, una plataforma latinoamericana de educación en línea, ahora con el confinamiento, se demostró que la educación de este siglo no solo se realiza a través de libros y lecciones magistrales, sino que requiere tecnología e Internet.

De acuerdo con Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, aunque cada vez eran más los recursos digitales que se usaban en el aula no se pensó que el Internet fuera a acaparar todo el proceso de aprendizaje. Debido a ese cambio, el principal reto ha sido que tanto docentes como alumnos, y sus familias, se acostumbren a las clases en línea y adecúen su programación a esta modalidad.

Por ello, “después de la crisis es importante que en el pénsum de magisterio o de pedagogía, se incluya una metodología para enseñar a través de Internet, porque ahora estamos aprendiendo que la educación no tiene fronteras con esta herramienta”, opina Brown.

Más allá de la educación escolar o universitaria, las empresas también han tenido necesidad de capacitar y hacer una transformación digital urgente para no morir. El porcentaje de empresas que recurrieron a la educación en línea creció 44 por ciento. “Las compañías aumentaron su interés en las carreras de tecnología con un enfoque especial en e-commerce y seguridad informática, así como cursos relacionados a marketing digital”, dice Van Der Henst.

De acuerdo con datos de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala, cuatro mil 700 establecimientos educativos privados, aproximadamente, adoptaron medidas de educación a distancia, lo cual representa un millón de estudiantes desde párvulos hasta diversificado, según Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala.

Salud

El tema de la salud y coaching también ha sido innovado por el covid-19. Ante la necesidad de continuar haciendo ejercicio en casa, ya sea como un hábito adquirido o para disminuir el estrés y ansiedad por el encierro, las aplicaciones de Salud y Bienestar tuvieron un incremento en descargas.

Aunque la mayoría de las empresas de esta categoría requieren el contacto personal, hay algunas que han innovado su servicio. Por ejemplo, Clínicas Sonríe, quienes ofrecen el servicio de consulta por WhastApp y videollamada. “Aunque 8 de cada 10 casos requieren que el dentista vea al paciente, por medio de los canales digitales se puede dar atención rápida y atenuar la molestia”, dice Jorge Grajeda, director comercial de expansión de Clínicas Sonríe.

De acuerdo con Grajeda, el Internet ha sido el mejor aliado en su nueva forma de atender y genera un valor agregado que les permite estar más cerca de sus clientes. La empresa había comenzado la estrategia de migración digital en febrero, pero la pandemia los ayudó a que sus clientes aceptaran fácilmente esta modalidad de atención.

Entretenimiento

Estar mucho tiempo en casa, durante los primeros días de la cuarentena, era ideal para terminar de ver las series pendientes o conocer las nuevas aplicaciones que estaban de moda, como Tik Tok, que es la app con más descargas en un trimestre y según un estudio de SensorTower, alcanza las 315 millones de instalaciones en App Store y Google Play.

Sin embargo, el mundo del entretenimiento ha sido uno de los más golpeados por el virus ya que los eventos masivos fueron suspendidos. Conciertos y estrenos de películas fueron reprogramados, por lo que los artistas buscaron otras formas de acercarse a su público y sobrevivir a la crisis.

Para Manuel Ruano, baterista de la agrupación Last Breakfast, esta crisis marcó una tendencia en la música porque se popularizaron los conciertos en línea, que seguirán vigentes en la nueva realidad. “Los músicos han buscado nuevas formas de dar a conocer su música por medio de diferentes plataformas, así que no me extrañaría que cuando ya se pueda los conciertos con público se transmitan también vía streaming”, comenta.

Verswyvel opina que la humanidad ha experimentado cerca de dos años de transformación digital en tan solo dos meses y aunque algunos aspectos de la sociedad volverán a ser como antes, hay muchas otros que no y la tecnología nos estará ahí para prepararnos en cómo saber utilizarla y saber que estas herramientas están disponibles para ayudarnos a solventar muchas necesidades.

“La tecnología vino para quedarse y seguirá evolucionando a medida que haya nuevas necesidades, ya que el mundo está en constante transformación”, concluye.