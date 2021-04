Duolingo, del guatemalteco Luis von Ahn, es incluida en las 100 empresas más influyentes, según “Time”

Este martes 27 de abril, la revista Time publicó su lista de las 100 empresa más influyentes e incluyó a Duolingo, del guatemalteco Luis von Ahn.

“¡Orgulloso de estar en la lista de las 100 empresas más influyentes de la revista TIME!”, fue el mensaje que compartió von Ahn en su cuenta de Twitter junto a un enlace de la publicación original de la revista estadounidense.

Duolingo se lanzó en 2011 y en la actualidad presenta un catálogo de idiomas más completo del mercado.

Proud to be in TIME Magazine’s list of 100 Most Influential Companies! 💪https://t.co/AjayJagV8F

— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) April 27, 2021