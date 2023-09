El plan de Elon Musk sobre el combate de bots en X (Twitter) y que podría afectar a todos los usuarios

El magnate de la tecnología ha implementado múltiples cambios desde que compró Twitter por US$44 mil millones en octubre de 2022.

Estos cambios de estrategia incluyeron despidos en una primera instancia, después la reinstauración de cuentas prohibidas — como la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump — y más recientemente un cambio del nombre de la marca, rebautizada como X.

En julio, Musk dijo que la empresa perdió casi la mitad de sus ingresos publicitarios.

Los bots son cuentas creadas por programas informáticos, que difunden o replican constantemente mensajes, habitualmente con contenido político o social polémico.

La idea surgió durante una conversación pública con Netanyahu en X.

El primer ministro le preguntó a Musk sobre el combate contra el antisemitismo en la red.

Musk le respondió que su empresa podría orientarse hacia “una pequeña cuota mensual por el uso del sistema“.

“Es la única forma que se me ocurre para combatir vastos ejércitos de bots“, afirmó el empresario.

El emprendedor de Silicon Valley explicó que hacer funcionar un bot cuesta una fracción de centavo, por lo que si alguien tiene que pagar unos pocos dólares para mantener su perfil, el costo efectivo de usar un robot de contenido se vuelve muy alto.

“Y además, de esta forma se debe disponer de un nuevo método de pago cada vez que use un nuevo bot“, explicó Musk.

Musk amenazó hace una semana a la Liga Antidifamación (ADL) con una demanda, después de que dicha organización judía lo acusara de permitir la difusión del antisemitismo en la red.

“Para limpiar el nombre de nuestra plataforma en materia de antisemitismo, parece que no tenemos más remedio que presentar una demanda por difamación contra la Liga Antidifamación… ¡oh, qué ironía!”, escribió Musk en X.

Algunos observadores acogieron la posibilidad de que la red imponga ese abono con sorpresa.

“Si lo hace realmente, eso va a matar la plataforma. La mayoría de la gente no pagará (…). Destruiría la plataforma y los ingresos publicitarios de golpe”, reaccionó Ed Zitron, patrón de una firma de relaciones con los medios de comunicación y columnista del sitio Business Insider.

“Desde el punto de vista del modelo económico, se podría pensar que es una buena opción para Twitter“, porque contrariamente a otras plataformas como Meta, la red de Musk “no ha conseguido hasta ahora implantar un sistema de publicidad exitoso“, destacó en cambio Kames Cooper, director de la agencia “Business of Apps”.

Pero de todas formas, “el valor de Twitter reside en el efecto de red vinculado a la existencia de una amplia base de usuarios. Una tarificación universal del servicio destruiría la base de usuarios“, advirtió.

