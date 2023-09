“Es bueno estar en casa”: El astronauta Frank Rubio vuelve a la Tierra con un récord para la NASA y los hispanos

Tras salir el segundo de la Soyuz, el astronauta de la NASA, con el pulgar hacía arriba y en todo momento sonriente, dijo que “es bueno estar en casa“, es decir de vuelta en la Tierra.

El pasado día 19, en su última comunicación desde la EEI, el astronauta de la NASA declaró que la jornada de hoy marca un “hito único en los vuelos espaciales estadounidenses“.

Rubio, el primer astronauta de origen salvadoreño en haber viajado al espacio y el décimo segundo hispano en total en hacerlo, volvió a la Tierra tras haber estado en la EEI con cuatro diferentes tripulaciones y con dos récords en su haber.

Es el astronauta de la NASA con más días continuos en el espacio tras superar el pasado 11 de septiembre a Mark Vande Hei, con 355 jornadas seguidas en la EEI.

After a record-breaking 371 days in space, NASA astronaut Frank Rubio has returned to Earth following a parachute-assisted landing in Kazakhstan at 7:17am ET. https://t.co/Iy7ji4GUpI pic.twitter.com/4J2Iosop3S

Además, Rubio, nacido en Los Ángeles pero cuya madre, Myrna Argueta vive aún en El Salvador, es el primer hispano en lograr tanto esta marca como la de días acumulados en el espacio, y eso habiendo solo completado su primera misión a bordo de la plataforma espacial. Un hispano orgulloso de su comunidad

“Es un gran honor representar a los hispanos. El mensaje para la juventud es que adelante con el trabajo, el estudio, que cualquier cosa se puede. Es importante que nuestra comunidad siga adelante y siga mejorando nuestro país. Creo que los latinos van a ser una gran parte de América en el futuro”, subrayó en sus últimas declaraciones desde el espacio el pasado día 19.

El astronauta hispano reconoció que, de haber sabido antes de comenzar su entrenamiento para esta misión que estaría más de un año en la EEI, “probablemente hubiera rechazado” la oferta de la NASA, principalmente porque se ha perdido importantes eventos familiares durante el año que pasó en el espacio.

Rubio agradeció el apoyo a su esposa, Deborah, y a sus cuatro hijos adolescentes, pues su “resiliencia y fortaleza” le han ayudado a superar toda esta misión, para la que se había preparado durante cinco años.

En total, la misión del astronauta, que considera Miami su hogar y que fue seleccionado por la NASA en 2017, ha abarcado 253.3 millones de kilómetros y 5 mil 963 vueltas a la Tierra.

Rubio logró sus récords no porque su misión iba a durar más de un año, sino porque estuvo varado durante más de seis meses en la EEI. Un récord gracias o a pesar de una avería

El astronauta estadounidense de origen hispano fue lanzado el 21 de septiembre de 2022 a bordo de la Soyuz MS-22 y debía regresar inicialmente en marzo de 2023.

