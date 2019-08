Estas son las novedades que presentará la nueva versión de Twitter

Al igual que otros servicios, Twitter se renueva constantemente y con el objetivo de facilitar la interacción de sus usuarios, representantes de esa red social presentaron recientemente algunas novedades en San Francisco, California, EE. UU.

Durante una conferencia, directivos de Twitter indicaron que trabajan en integrar varias alternativas que le permitan mejor experiencia al internauta con esta red de microblogging. Una de las más significativas será la opción que permitirá a los usuarios seguir temas que su interés de la misma forma en que se siguen los perfiles, de tal manera que el timeline mostrará tuits sobre estos temas específicos.

En la actualidad, esa alternativa ha sido evaluada con temas vinculados con la rama deportiva. Sin embargo, Twitter aseguró que estará disponible en los próximos días y que la opción funcionará para las temáticas que el usuario elija, y que los tuits serán seleccionados por herramientas de aprendizaje automático.

You probably have notifications on for your must-follows. Now you can get notifications when there’s a new reply to a Tweet you’re interested in! We’re testing this on iOS and Android now. pic.twitter.com/MabdFoItxc

Twitter también incorporará una nueva herramienta de búsqueda específica para los mensajes directos, la cual permita al usuario encontrar información en sus conversaciones.

Soul searching? Hard. DM searching? Easy! Go ahead and try out the new DM search bar. We’re testing it out on iOS and web with your most recent DMs. pic.twitter.com/vwGlBjz4B5

La red social privilegiará a los usuarios que utilizan la aplicación en sistema Android y les permitirá pausar las notificaciones en dispositivos durante una, tres o doce horas.

You know when someone’s phone goes off in the theater? Or in a presentation? Or at the movies? Don’t be that person.

We’re testing a way to temporarily snooze notifications on Android, just in case you go viral at an inconvenient time. pic.twitter.com/tSuEjlqWDs

— Twitter (@Twitter) August 13, 2019