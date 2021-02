Estos son los 3 elementos que tienen los videojuegos exitosos

"KnockOut City", es un juego de competencia multijugador en línea inspirado en el deporte de quemados, publicado por Electronic Arts. (Foto Prensa Libre: Forbes).

Crear un videojuego, en especial uno que deje dinero y de la oportunidad de vivir de él, va más allá de tener una buena idea, habilidades de diseño o programación o incluso dinero. Sin embargo, los videojuegos exitosos tiene estos 3 elementos como pilares fundamentales son identificables, escalables y defendibles, de acuerdo con Guha Bala, presidente de Velan Ventures.

“De alguna manera, lo más difícil de hacer es hacer algo único y simple que también sea identificable, escalable y satisfaga algún tipo de fantasía universal. Y a veces la experiencia se interpone en el camino para lograrlo. Los desarrolladores más experimentados se vuelven muy buenos en hacer más de lo mismo, un poco mejor. Y así, los nuevos talentos que ingresan, especialmente las personas nuevas en la industria de los juegos, ya sean estudiantes o personas que no pertenecen a la industria de los juegos son una ventaja única”, explicó Bala en entrevista exclusiva con Forbes México.

A la fecha, Bala y su pequeño estudio Velan Studios (fundado junto a su hermano) han desarrollado y lanzado dos juegos al mercado: Mario Kart Live: Home Circuit, un título inspirado en el famoso juego de Nintendo pero que combina el uso de la consola Switch con juguetes y realidad aumentada; y el más reciente KnockOut City, un juego de competencia multijugador en línea inspirado en el deporte de quemados, publicado por Electronic Arts.

Con 2 juegos en el mercado, uno con apenas unas semanas de haberse presentado, pareciera que Bala carece de la experiencia para hablar de lo que un juego exitoso necesita. Sin embargo, para él y su hermano, Karthik Bala, Velan no es el primer estudio que han fundado, pues en 1991 los hermanos decidieron emprender en la industria al crear Vicarious Visions.

Desde entonces, Vicarious ha crecido hasta convertirse en un desarrollador de juegos líder en la industria, cuyo títulos incluso han logrado impacto en la cultura pop de todo el mundo. El estudio se ha convertido en uno de los creadores de videojuegos más prolíficos de América del Norte, con más de 4,000 millones de dólares en ventas y 45 millones de unidades de juegos vendidos de franquicias tan famosas como Tony Hawk’s Pro Skater, Guitar Hero, Skylanders y Crash Bandicoot.

“Lo que realmente me gusta de trabajar con emprendedores de juegos es que son personas que están dispuestas a correr riesgos en algo que es único y diferente”, comentó Bala.

El emprendedor de nuevo y mentor de diferentes startups detalló que desarrollar un juego identificable, escalable y satisfaga pueden sonar como palabras simples, pero muchas veces la incapacidad de los estudios independientes o desarrolladores jóvenes para definirlas son las principales limitantes para recibir financiamiento o tener éxito.

“El significado de simple, en esencia es ¿se trata de algo complicado de entender, o es algo simple que la gente puede entender rápidamente, abrazar y comenzar a jugar? ¿Es escalable? Es decir, ¿mantendrá tu atención durante un largo período de tiempo? ¿Es una diversión rápida o es un juego que vale la pena seguir jugando hasta dominarlo? Y por último, ¿es defendible?, es decir, ¿es fácil de replicar por otros o es algo único?”, afirmó.

“Los emprendedores que realmente tienen éxito, o incluso los inventores de juegos que tienen éxito, tienen la capacidad de responder a estas tres cualidades. Simple, defendible y escalable y lo hacen realmente bien”.

El desarrollador comentó que es una fórmula que aplicaron para su título más reciente Knockout City, que en la superficie tiene una premisa muy simple: lanzar la pelota para quemar a tu contrincante; sin embargo, su sistema de multijugador en línea, la colaboración que necesitas tener en equipo y los modos de juego agregan los elementos de escalabilidad y defendibilidad que el videojuego necesita.

“Te puedo decir que la gente que puede responder esas preguntas a menudo encuentran la financiación que necesitan y los socios que necesitan. Y si no pueden pero tienen buenas ideas deberían seguir trabajando en ello. Tal vez su juego no sea lo suficientemente simple; quizás haya demasiada complejidad y no sea atractivo para suficientes personas, es decir no es escalable, o quizás es muy fácil de copiar. Los principios, nuevamente, no son difíciles, pero en realidad son bastante difíciles de lograr. Lo simple muchas veces es difícil”, dijo Bala.

Sin embargo, para el presidente de Velan, pese a la enorme competencia en el sector, las nuevas generaciones de jóvenes interesados en crecer dentro del sector de gaming tienen mejores posibilidades de triunfar que lo que los hermanos Bala tenían en 1991 cuando fundaron Vicarious Vision.

“Los grandes estudios son muy buenos en hacer franquicias ya establecidas por equipos enormes, pero hoy tenemos mejores mecanismos para distribuir nuestros juegos y gracias a la tecnología podemos hacer juegos más complejos con menos gente e inversión. En mi opinión, el futuro de los videojuegos se trata de curiosidad e inventar cosas nuevas. Y eso es realmente lo que dará forma a los próximos 10 a 15 años. Se trata de ofrecer algo único y valioso para los jugadores de todo el mundo. Al final son personas con curiosidad de corazón que quieran inventar algo nuevo. Y de eso se trata Velan Studios, por ejemplo”, aseguró.