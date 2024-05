"Lo primero que hacemos en las mañanas es revisar Instagram, Facebook y otras redes sociales para saber qué están haciendo los otros y también para publicar, debemos tener cuidado en lo que compartimos porque no se queda en lo digital y puede llegar también afectarnos en nuestra vida personal en el mundo real", dice María Isabel Manjarrez, investigadora del equipo global de análisis e investigación de Kaspersky.

Más de la mitad de los usuarios llevan en redes más de 10 años, según cifras de Kaspersky, pero en este tiempo todavía no se tienen las precauciones debidas porque no tomamos muchas cosas en cuenta que nos pueden afectar y mantenemos todos nuestros datos y archivos en la computadora, agrega Manjarrez.

Cuidarse en redes sociales va desde analizar una idea hasta publicar hasta cuidar fotos o imágenes que porque estas podrían ser parte de nuestra huella digital y ser un aspecto decisivo para que alguien decida contratarnos.

Detrás de los ataques de phishing -método para engañarle y hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial-, y otros en que se utilizar la ingeniería social y se manipula a las personas para que caiga en trampas bajo temas o eventos que engañen a los usuarios, así disfrazar temas como el Día de la Madre, la Navidad o el Año Nuevo, entre otras ideas que toman como señuelos.

¿Qué hacer en internet?

El ideal es comportarse en el mundo digital como en el mundo real, ¿por qué dar nuestra información a un desconocido? "Nuestros datos son muy valiosos", insiste Manjarrez.

"Si yo pongo triple candado a mi casa, pero los ladrones entran por casa del vecino de qué sirve", dice Manjarrez, quien comenta que el ideal es que se aproveche la tecnología, pero todos nos cuidemos en comunidad.

Es importante considerar algunos puntos que sería mejor no compartir en las redes sociales, y por qué hacerlo puede poner en riesgo su seguridad física y digital o la de sus amigos y familiares.”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

En el podcast Sinergéticos de Jorge Serratos invitó a Aguillón, un ex-hacker, quien habla de algunos errores que cometemos en la web. "...En el tema de la seguridad informática dónde nos enseñan a defendernos y detectar peligros, casi todos piensan que las redes sociales son seguras y no es así", cuestiona Aguillón, mientras asegura que uno de nuestros primeros errores es vincular todas nuestras cuentas a un solo correo electrónico.

Si vulneran el correo se tiene acceso a todo. El ideal es tener varios correos para cada cuenta y no hacerlo público o compartirlo con alguien más. Cambiar contraseñas cada tres meses también es positivo, no seleccione una que sea fácil de adivinar, dice el experto.

Otro de los consejos es tener una pregunta y palabra clave con tus familiares y amigos más cercanos. "La inteligencia artificial hoy incluso pueden fingir la voz de alguien", agrega.

Compartimos aquí otras ideas que los expertos comentan para cuidar nuestra información:

1. Cuidado con videos en tiempo real

Al hacerlo estamos diciendo a los otros que estamos en cierta ubicación y con quiénes compartimos.

Esto podría poner en riesgo a las personas, dicen los expertos. Lo mejor es guardar la información un tiempo y publicarlos unos minutos después cuando ya no estamos ahí y se evita una brecha del mundo digital al físico donde la vida se puede poner en riesgo.

Otra sugerencia es no publicar los boletos de avión, o hacer una selfie con su pasapote o detalles como estos que dan información de sus documentos oficiales y nuevamente de los lugares en los que se moverá. "La información la pueden usar atacantes incluso para robar identidades" y, agrega Manjarrez.

2. No deje a los niños solos

Si ofrece a sus hijos tecnología no los abandone por horas. Ponga filtros de seguridad, asegúrese de qué están viendo o jugando y evite que ellos se queden sin supervisión. "No los dejaría cruzar solos la calle, pues lo mismo pasa con el uso de la tecnología sin supervisión podrían estar en peligro", comenta la experta de Kaspersky.

En juegos podrían estar en contacto con personas de todo el mundo, dar información sensible o incluso estar comprando sin que los adultos seden cuenta.

Se sugiere también cuidar la privacidad de los menores de edad y no dar sus datos personales e información. Eset agrega que es necesario reflexionar si los hijos son lo bastante mayores para dar su consentimiento de publicación. "Puede que no les gusten las fotos de bebés desnudos o de niños babeando por todo internet cuando tengan edad suficiente para pedirle a sus padres que paren", explica la empresa. Por no hablar de los casos más siniestros que pueden rastrear la web en busca de imágenes de menores. A su vez, si se está pensando en colgar imágenes de los hijos de otra persona, pedir siempre su consentimiento. De lo contrario, se podría estar infringiendo la ley.

3. Compartamos medidas de seguridad

Si alguien en casa no está tan al día en la tecnología y usted conoce técnicas de filtros de seguridad, tome el tiempo de explicar a los otros y apóyelos a que sus redes sean más seguras, agrega Manjarrez. "Esto incluso crea un lazo de comunicación entre abuelos, hijos y nietos o nuestros seres queridos", expresa.

4. Elimine cuentas viejas

Manjarrez hace énfasis en que hay que ser conscientes de los datos personales y toda información corre el riesgo de caer en manos equivocadas y que se utilicen para autorizar o denegar accesos o servicios a una cuenta en el futuro.

Si tenemos cuentas que ya no se usan hay que eliminarlos porque ahí hay fotos, amigos y otros detalles. Es sano borrar historial, dicen los conocedores.

5. Compras costosas

El sitio de Eset agrega que al igual que ocurre con los planes de viaje, publicar fotos de joyas caras o de un automóvil nuevo y llamativo puede llamar la atención de los seguidores de redes sociales.

Pero, si hay alguien vigilando una cuenta con planes más oscuros en mente, podría señalar esa cuenta como objetivo potencial de atracos o robos. Sea prudente a la hora de publicar información sobre nuevas compras o regalos.

6. Regalos en las redes sociales

Las redes sociales están llenas de sorteos y regalos. Frecuentemente son intentos mal disimulados de hacerse con la información personal de los usuarios, o incluso de propagar malware encubierto (cualquier código de software o programa informático escrito de manera intencionada para dañar un sistema informático o a sus usuarios). Pensar dos veces antes de rellenar formularios en línea y compartir enlaces a sorteos. Si parecen demasiado buenos para ser verdad, suelen no serlo, dice Eset.

7. Datos financieros

Al igual que en el caso de la información personal, conviene mantener en secreto los datos financieros, agrega Eset. Así que se recomienda no publicar datos de tarjetas de crédito o débito. Incluso si la imagen parece borrosa o lejana para ser vista, podría ser suficiente para dar a los estafadores la oportunidad combinarla con otros datos personales de la cuenta para cometer un fraude de identidad.