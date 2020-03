Ganar dinero desde casa

Existen varias aplicaciones que le ayudarán a ofrecer sus servicios en línea.

La situación actual del mundo nos obliga a permanecer en casa, algunos tenemos la suerte de tener empleos que nos permiten el trabajo remoto, pero hay otras empresas que no pueden o no están dispuestas a intentarlo, y eso pone a mucha gente en condiciones muy desfavorables si no encuentran otra forma de generar ingresos.

Esta crisis puede ser el parteaguas entre la vida productiva como la conocemos y la vida productiva con base en el teletrabajo y las empresas virtuales.

En esta columna aprovecho para compartirles algunas opciones de aplicaciones o servicios que permiten a cada persona ofertar sus talentos o su tiempo a través de internet. La mayoría de los servicios trabajan con el modelo de cobrar una pequeña porción del valor a forma de comisión.

La gente suele pensar que este tipo de servicios solo funciona para programadores y diseñadores, pero en realidad casi cualquier talento o habilidad tiene su nicho: Asistentes, vendedores, contadores, músicos, pintores, reclutadores, administradores de redes sociales, analistas de datos, y una muy larga lista.

Comparto acá solo tres de las más reconocidas aplicaciones, pero si quieres conocer más opciones, busca en Google “Alternativas a Fiverr”

Fiverr (fiverr.com)

Desde mi punto de vista la más versátil de todas estas páginas, puedes ofrecer o contratar cosas tan diversas como locución, traducción, diseño, música, asistente remoto, programación, y un largo etcétera.

UpWork (upwork.com)

La más grande red de trabajo especializado remoto (freelance) del mundo. Aunque tiene una amplísima lista de categorías, es bien sabido que se especializan en programación, diseño y creación de contenido.

2Polyglot (2polyglot.com)

Especializado en idiomas, este portal permite a la gente que domina más de un idioma ofrecer sus servicios de traducción, escritura (copywriting) o tutorías.

¡Usa tus talentos!

Sea cual sea tu talento o habilidad, siempre habrá alguien que necesite tu ayuda y esté dispuesto a pagar por ella. Algunos ejemplos de habilidades que pueden hacerte ganar dinero:

● ¿Eres bueno escribiendo artículos?

● ¿Eres buenísimo para usar Excel?

● ¿Sabes editar videos?

● ¿Puedes hacer voces de doblaje?

● ¿Puedes traducir del inglés o algún otro idioma al español?

● ¿Eres super organizado y puedes ayudar a otros a organizar su tiempo?

● ¿Saber crear y administrar campañas en Facebook o Google?

Esta es tu oportunidad para comenzar a hacer un dinero extra, o bien para tomarlo como un trabajo de tiempo completo y trabajar en tu propio tiempo con tus propias condiciones.

