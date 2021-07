Google celebra el inicio de los Juegos Olímpicos con el mayor “doodle” jamás creado

Como parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Google ha lanzado este viernes un “doodle” en forma de videojuego para conmemorar el inicio del mayor evento deportivo multidisciplinario a nivel mundial.

“Doodle Champions Island Games”, nombre que recibe este videojuego, fue desarrollado por el gigante tecnológico estadounidense en conjunto con Studio 4°C, estudio de animación japonés.

Hasta el momento, este pequeño videojuego inspirado en los JJ.OO es el mayor “doodle” interactivo de la historia.

Para jugar, los usuarios de internet tienen que ingresar al buscador de Google y hacer click en la imagen principal que aparece.

Además: WhatsApp ya permite unirse a videollamadas en curso en cualquier momento

Al instante, se verá una animación de un gato de la cultura nipona llegando a una isla típica japonesa.

Durante el videojuego, el jugador tendrá que elegir un equipo y pasar siete minijuegos, cada uno de ellos relacionado a un deporte olímpico.

Welcome to the Doodle Champion Island Games!

In this interactive #GoogleDoodle, join calico (c)athlete Lucky as she explores a 🌎 filled with sports, legendary opponents, and daring side quests.

Are you feline Lucky? 😸 The epic adventure starts now → https://t.co/vwQJuO8FjM pic.twitter.com/3cVHjFbNpG

— Google Doodles (@GoogleDoodles) July 23, 2021