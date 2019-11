Google lanza Stadia, su plataforma “streaming” de videojuegos

Gooogle Stadia, anunciado a principios de este año, es uno de los grandes proyectos de la compañía americana, y un gran salto para la industria de los videojuegos, un sector cuyo futuro pasa por la nube, según apuntan todos los pronósticos.

Para poder jugar a alguno de los juegos de su catálogo, solo hace falta una televisión con un Chromecast Ultra o un dispositivo inteligente -móvil Pixel, computadora o tableta-, y estar suscrito a su servicio.

El servicio promete prestaciones técnicas de alta calidad: resolución hasta 4K, calidad gráfica de 60 fps (fotogramas por segundo) y sonido 5.1. La velocidad mínima de wifi para acceder es de 10 Mbps, aunque la plataforma recomienda 35 Mbps.

La compañía ha anunciado que en 2020 contará con un servicio de suscripción gratuito (a parte habrá que comprar los juegos), con menor prestación técnica (resolución 1080p, 60 fps y sonido estéreo).

Hasta el lunes 18, los jugadores podían comprar un paquete que incluía tres meses de servicio de suscripción, y el mando de control por US$142. Y deberá pagar por cada juego a un precio todavía sin confirmar, a excepción de Destiny 2 (lanzado en 2017), que viene incorporado de manera gratuita.

Our launch lineup has just expanded! We now have 22 titles available to play starting November 19, with even more games arriving by the end of 2019. pic.twitter.com/mN8WbLjuBW

— Stadia (@GoogleStadia) November 18, 2019