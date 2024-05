"Estamos muy, muy entusiasmados de presentar GPT-4o a todos nuestros usuarios gratuitos", declaró en una conferencia de prensa virtual Mira Murati, directora tecnológica de la start-up con sede en California, Estados Unidos.

El nuevo modelo será desplegado en los productos de OpenAI en las próximas semanas, según la compañía creadora del programa ChatGPT.

La presentación de la empresa que lanzó la revolución de la inteligencia artificial generativa era muy esperada, en momentos en que los gigantes de la tecnología multiplican los anuncios de nuevas herramientas de IA, cada vez más potentes y personalizadas.

Al presentar esta nueva versión, OpenAI mostró un asistente accionado por voz, capaz de reproducir de forma asombrosa la fluidez de discusiones entre humanos.

"Están la transcripción, la inteligencia y la capacidad de hablar reunidas para aportarles el modo vocal", resumió Murati, quien mostró junto a dos colegas cómo los usuarios pueden interactuar con ChatGPT.

