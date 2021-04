Hackearon Facebook: Cómo saber si sus datos están entre los más de 500 millones que fueron vulnerados

Durante el fin de semana, se supo que un pirata informático había publicado en línea una base de datos que contenía la información personal de 533 millones de usuarios de Facebook, incluidas direcciones de correo electrónico y físicas, números de teléfono, fechas de nacimiento y más.

Si bien los datos fueron robados en una violación de 2019 y Facebook hace mucho tiempo que tapó ese agujero, es la primera vez que este enorme tesoro está disponible de forma gratuita.

Si tiene una cuenta de Facebook (o si tuvo una en 2019 que ha desactivado), debería preocuparse. Si tiene duda de cómo averiguar si su información privada se ha hecho pública, aquí le decimos cómo verificarlo.

Have I Been Pwned? (algo así como ¿Me han hackeado?) es un sitio que permite a los usuarios buscar bases de datos de docenas de infracciones. Esta misma semana ha agregado el conjunto de datos de Facebook a su colección. Basta con ir a la página de inicio del sitio e ingresar las direcciones que usas con Facebook para ver si están incluidas. Y sí, es seguro hacerlo. Have I Been Pwned es un sitio bien establecido y su operador, Troy Hunt, es director regional de Microsoft en Australia.

Lea también: “Teletransportarse”, el proyecto que Mark Zuckerberg promete para 2030 (qué tiene que ver con el cambio climático)

Hunt pudo encontrar más de 2.5 millones de direcciones de correo electrónico en la base de datos, según los detalles en la página de inicio de Have I Been Pwned.

I’ve had a heap of queries about this. I’m looking into it and yes, if it’s legit and suitable for @haveibeenpwned it’ll be searchable there shortly. https://t.co/QPLZdXATpt

— Troy Hunt (@troyhunt) April 3, 2021