Instagram activa “Live Rooms”, la opción para hacer “salas en vivo” hasta con cuatro personas

Los famosos “lives” de Instagram han acaparado la atención de millones de usuarios en la plataforma y debido al auge, la empresa anunció nueva función con la que pretende fortalecer el material audiovisual.

“Hoy presentamos Live Rooms, que le brinda la posibilidad de usar Live en Instagram hasta tres personas adicionales. Anteriormente, podía transmitir en vivo con solo una persona más en una transmisión, pero ahora puede ´duplicar´ su transmisión en vivo”, afirmó Instagram en su web oficial.

“Esperamos que duplicar Live te abra más oportunidades creativas: inicia un programa de entrevistas, organiza una sesión de improvisación o crea en conjunto con otros artistas, organiza sesiones de preguntas y respuestas o tutoriales más interesantes con tus seguidores, o simplemente pasa el rato con más amigos”, agregó Instagram.

Live Rooms has entered that chat 👀

Today we’re rolling out a way for you + three other people to go Live together and do your thing 🗣🤩 💥https://t.co/PiTilGv2Ag pic.twitter.com/l2OKvCBJh4

— Instagram (@instagram) March 1, 2021