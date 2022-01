La reinvención de los negocios

La pandemia covid-19 no obligó a dar un salto cuántico respecto a estrategias, procesos, herramientas y especialmente respecto a nuestra capacidad de reinvención, íntimamente vinculada con la disposición al aprendizaje constante, porque no podemos replantear escenarios personales y corporativos sin una efectiva interacción con expertos que puedan enseñarnos cómo lograrlo.

Por supuesto que aprendemos de las experiencias vividas, pero es vital sumergirnos en un ambiente propicio para la experimentación junto a mentores y otros empresarios que, como nosotros, desean abrir brecha hacia el siguiente nivel de sus negocios.

Cambia, todo cambia, menos tu visión y propósito

Este mundo globalizado, hiperconectado y super tecnológico no es ni la sombra del que era hace dos años, mucho menos el que era cuando se diseñaron las maestrías en administración de negocios hace treinta años. Por lo que hay una brecha abismal entre los graduados de dichas maestrías y los perfiles que necesitan las empresas de ahora.

Así que ha sido necesario rediseñar los estudios superiores a todo nivel, especialmente los enfocados en el mundo corporativo. Con el objetivo de cerrar esa brecha, surge la innovadora metodología de aprendizaje significativo y colaborativo del Master of Business Management de Bright Domino.

Esta disruptiva maestría, diseñada por empresarios para empresarios, les permitirá vivir una experiencia de aprendizaje con los expertos globales que están replanteando las reglas en el mundo de los negocios y tienen todo por compartir para que la visión y el propósito de todos trascienda.

No se trata de leer libros escritos por gurús internacionales, sino de tener sesiones y mentorías con ellos. No se trata de rendir un examen final de graduación, sino de plantear un proyecto empresarial con impacto real. No se trata de recibir teoría abstracta sino de enriquecerse con las soluciones accionables y prácticas de quienes han implementado negocios exitosos.

Se trata de reinventar la universidad corporativa para favorecer el crecimiento humano y económico global al aprovechar la tecnología que rompe barreras de tiempo y espacio, que democratiza la educación para reconfigurar el liderazgo empresarial al innovar:

Estrategias corporativas

Modelos de negocio

Herramientas de gestión

Rutas de implementación

Reinventarnos significa estrechar la colaboración para aprender juntos sobre cómo crecer, convencidos de que lo mejor está por venir.