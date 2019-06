Microsoft comparte (un poco) de la nueva Xbox, que ya es oficial: lo que sabemos

¿Qué es lo que podemos esperar de una nueva Xbox? (Foto Prensa Libre: Microsoft).

Sin la presencia de Sony, Microsoft tenía todo preparado para obtener toda la atención de los visitantes, periodistas y desarrolladores en el E3, que se celebra del 11 al 13 de junio en Los Ángeles, California.

Como es usual, las compañías tienen sus presentaciones previo a las fechas de apertura. El reflector se fijó en Microsoft que dio el primer gran golpe en la carrera armamentista hacia la próxima generación de consolas.

Develó un nombre: Project Scarlett, un código que usualmente utiliza la empresa para denominar a sus proyectos futuros. Aunque este está más cerca,y es ya más real, de lo que se piensa.

Con el fin de una década, tanto la Xbox One como la PlayStation 4 están cerca de cumplir diez años de vida, lo que plantea que el paso a una nueva generación es inminente.

Sony decidió no participar en esta edición del E3. No se sabe si volverá el otro año o definitivamente se apartará del evento, confiando plenamente en el PlayStation Experience que será en diciembre., en donde es casi seguro un anuncio de una PlayStation 5.

Lo que se sabe

La que ya tomó una postura pública es Microsoft. Fue una postura discreta pero concreta, y que responde una de las interrogantes principales: a finales de 2020 llegará la nueva Xbox.

Bautizada “Project Scarlett”, la consola que sucederá a la Xbox One les dará a los creadores de videojuegos “el poder que necesitan para dar vida a sus visiones creativas”, aseguró Phil Spencer, jefe de la división Xbox de Microsoft.

Con eso se intuye que habrá un salto en la calidad de los videojuegos. Ya con la Xbox One X existe la opción de jugar títulos en 4K y HDR. Pero las tecnologías avanzan y los televisores saltan lenta pero progresivamente hacia otras posibilidad como HLG o 8K.

Queda también claro que los juegos irán más hacia un perfil digital o de streaming y se irá apartando de los formatos físicos.

“La consola para nosotros es vital y fundamental en nuestra oferta”, dijo Spencer en el evento, donde también se presentaron 60 nuevos juegos para Xbox.

Cuando muchos de los pesos pesados de la industria se lanzan al videojuego de streaming, que se perfila como el futuro de la industria, Microsoft también planea ofrecer a los jugadores que utilizan Xbox One la capacidad de acceder a su catálogo de juegos de forma remota, desde cualquier dispositivo conectado.

Con este nuevo servicio, del que se ofrecerán detalles más adelante este año, los usuarios “podrán elegir dónde quieren jugar, ellos decidirán”, dijo Spencer.

Microsoft también anunció en Los Ángeles el lanzamiento de una versión beta de su suscripción a Xbox Game Pass, un servicio de pago mensual para su consola de juegos Xbox, que permite a los jugadores de PC acceder a un catálogo de más de 100 videojuegos por US$9.99 al mes.

Por US$14,99 al mes, los jugadores podrán suscribirse a Ultimate, que les permitirá acceder a juegos de streaming tanto en su consola como en su PC.

Lo que (aún) no se sabe

Además del E3, Microsoft publicó un video en sus plataformas digitales. Allí se entrevista a varios integrantes del equipo de desarrollo de Xbox, que hablan del futuro de la consola y de los videojuegos.

No se menciona ni el verdadero nombre ni el aspecto (¿Xbox Two?). Salvo algunas animaciones, no hay una idea de la apariencia. Aunque se vale especular con Microsoft, que desde hace años se metió de lleno al desarrollo de Hardware con productos innovadores como la Surface Book o la Surface Studio.

No es descabellado pensar en algún diseño disruptivo, planteando también en que la futura Xbox debe tener unos componentes que puedan estar al par de una PC y que se mantengan por varios años. Además, siempre existe el reto de controlar la temperatura de la consola.

Tampoco se conoce el precio. Una Xbox One X, con capacidad de 1TB de almacenamiento y la posibilidad de jugar en HDR, cuesta US$400. ¿Podría costar el doble? Es un precio significativamente elevado, aunque se pondría a la par de laptops y PC gamers.

Una de las tareas pendientes de Microsoft son los títulos originales y que han hecho que PlayStation siga siendo la preferida, en parte por éxitos como The Last of Us, God of War o un futuro Death Stranding, de Hideo Kojima.

Xbox sí cuenta con algunos bastante destacados como Halo o Gears of War, pero se mantiene la presión por conseguir contenido único y que haga a varios usuarios decantarse por esa plataforma.

Lo cierto es que la posibilidad de transmitir juegos abriría las posibilidades a una variedad de opciones. Si algo hizo bien Xbox fue la retrocompatibilidad. Con el auge de la nostalgia, hay quienes aún buscan opciones de la Xbox original o la Xbox 360.

