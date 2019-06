Qué esperar del E3 2019, la feria más grande de los videojuegos que siempre sorprende con sus novedades (y cómo seguir sus conferencias en internet)

La excepción en la convención de este año será Sony. La compañía japonesa anunció en noviembre que se saltaría el E3 para dar a conocer sus juegos y su hardware en su propio evento. Sin embargo, Nintendo, Microsoft, Ubisoft, Electronic Arts y Square Enix, entra tantas otras empresas, tienen preparadas varias sorpresas que han generado gran expectativa.

El E3 2019 se llevará a cabo del 11 al 13 de junio, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, a donde se espera que acudan más de 60 mil personas de varias partes del planeta. Sin embargo, como ya es costumbre, desde días antes se comenzarán a dar algunas novedades que pueden seguirse por internet y por streaming.

Aquí le decimos qué es lo más esperado del evento de este año y cómo seguir los grandes anuncios.

El encargado de “arrancar” con el E3 es el estudio Electronic Arts (E3), conocido por títulos exitosos como FIFA y Need for Speed.

Este sábado, la compañía transmitirá en sus redes sociales un evento en el que se espera que se anuncien novedades sobre Star Wars Jedi: Fallen Order y Apex Legends.

También habrá noticias de Battlefield V, FIFA, Madden NFL y The Sims 4.

Para verlo, puede ingresar a YouTube o Twitch.

Microsoft, desarrollador de la consola Xbox, ha insinuado que 14 juegos nuevos podrán disfrutarse en el E3.

Se especula que Cyberpunk 2077, Halo Infinite y Gears of War 5 están entre los títulos que sorprenderán.

Todo apunta a que la compañía dará información sobre su servicio de streaming Project xCloud.

Los anuncios de Xbox podrán seguirse este domingo en YouTube y Twitch.

La casa estadounidense de videojuegos Bethesda también aprovechará el domingo para dar a conocer su novedades.

Todos los ojos están puestos en Doom Eternal, el próximo título de disparos que será lanzado para Windows, Nintento Switch, PlaySation 4 y Xbox One. Será el quinto título de la exitosa franquicia de Doom.

Sus anuncios podrán seguirse en YouTube, Twitter y Twitch.

Ubisoft, empresa francesa y una de las grandes desarrolladoras de videojuegos a nivel global, no ha querido dar muchos detalles de lo que presentará en el E3, pero dijo que este año dará su “conferencia más grande” en esta convención.

La expectativa es muy alta, ya que se espera que anuncie grandes juegos, aunque los fans deberán esperar más allá del E3 para conocer detalles del próximo Assassin’s Creed, pues no será en estos días cuando lo haga.

De acuerdo con el portal The Verge, Ubisoft podría dar a conocer detalles de título de aventura Watch Dogs Legion, ambientado en un Londres post-brexit.

Todas las novedades de Ubisoft se anunciarán el lunes y podrán seguirse en YouTube.

Square Enix, muy conocido por sus juegos de rol de la saga Final Fantasy, podría presentar su próximo título de Avengers.

También se espera que, finalmente, los fanáticos puedan ver cómo será el remake del clásico Final Fantasy VII, uno de los títulos más queridos de la saga.

Las novedades de Square Enix podrán seguirse en YouTube y Twitch.

Otro de los grandes, Nintendo, tendrá su propio evento en el marco del E3. La conferencia Direct se llevará a cabo el martes.

La compañía japonesa se ha mantenido hermética respecto a las novedades, y únicamente ha indicado que abarcarán “juegos para Switch que llegarán en 2019”.

De lo poco que se ha filtrado, se sabe que Nintendo tiene preparado un juego de citas titulado Dream Daddy. Además, el título de simulación social Animal Crossing podría también “asomarse” por la feria en una nueva versión.

Hey Dads, exciting news✨Soon you'll be able to date these Daddies on the go! We'll be dropping Dream Daddy for Nintendo Switch, iOS, and Android in the very near future. An official release date will be forthcoming, so stay tuned!❤️🧡💛💚💙 pic.twitter.com/tmZ6hoemg4

— Dream Daddy (@dreamdaddygame) June 7, 2019