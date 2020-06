Qué es FaceApp y qué debes saber sobre tu privacidad al utilizarla

La popular aplicación rusa, FaceApp, está nuevamente en la mira debido a su política de privacidad.(Foto Prensa LIbreLFaceApp web.)

Para los que les gusta verse “arreglados” incluso con una manito de inteligencia artificial, la cuestionada FaceApp regresa con “virtud” de sus habituales capacidades, a la que ahora se suma, cambio de sexo.

Lo que parece ser una idea divertida vuelve a estar bajo observación de expertos ya que al aceptar los términos y condiciones al momento de su instalación (no importa si celular o computadora) permites a las “herramientas” de la app acceder a tus fotos y videos, como así también tus costumbres de uso, reveladas a través de las cookies de los sitios que navegas y mucho más.

FaceApp, de desarrollo y propiedad rusa, se sabe que al menos desde que comenzó a hacerse popular, comparte información de celulares sobre Facebook y Google AdMob, que de acuerdo al Washington Post probablemente ayude a colocar anuncios y verificar el rendimiento de los mismos.

El informe cita además la sorprendente cantidad de datos que FaceApp envía a sus propios servidores y quién sabe qué sucede luego.

No solo la cara del que usa FaceApp podría ser “archivada” sino además las de tus amigos y familiares que se dejen seducir con la idea de verse en un futuro no muy lejano.

El citado informe periodístico revela que en un intercambio de correos electrónicos con el CEO de FaceApp, Yaroslav Goncharov, el empresario trató de aclarar algo de esto.

Respecto de los datos que toma FaceApp, “la carga procesa nuestras fotos en la nube”, dijo Goncharov, pero la aplicación “solo cargará una foto seleccionada por un usuario para su edición“. El resto del rollo de la cámara permanece en su teléfono. También puede usar FaceApp sin darle su nombre o correo electrónico, y el 99% de los usuarios hacen exactamente eso, dijo.

Sobre los datos que conserva FaceApp, los términos de servicio de la aplicación le otorgan una licencia “perpetua” para las fotos procesadas por su algoritmo. Goncharov dijo que FaceApp elimina “la mayoría” de las fotos de sus servidores después de 48 horas.

Al ser consultado el CEO, sobre qué es lo que hacen con los datos de identificacion facial, negó cualquier clase de uso diferente al que propone la app.

No obstante de acuerdo a los términos y condiciones de la aplicación le otorgan a quienquiera que lo compre o trabaje con él en el futuro, el derecho a hacer lo que quiera, a través de una licencia transferible e irrevocable, de modo que si ahora no hacen nada con los datos, no se sabe qué hagan con ellos luego.

Otra de las dudas planteadas a Goncharov y que cita la información es sobre quién tiene acceso a los datos en cuestión: ¿serían las autoridades gubernamentales en Rusia? A lo que Goncharov dijo “No”. Detallando que los ingenieros de FaceApp tienen su sede en Rusia, “pero nuestros datos no se transfieren allí”.

En esta línea dijo además que la compañía tampoco “vende ni comparte datos de usuarios con terceros”, aparte de lo especificado de Facebook y Google en párrafos precedentes.

Finalmente la requisitoria abordó detalles de si simplemente eliminar la aplicación de nuestra computadora o celular eliminará luego las fotos que FaceApp pueda tener en la nube.

En detalle, Goncharov dijo que las personas pueden presentar una solicitud para eliminar todos los datos de los servidores de FaceApp, pero el proceso es complicado. “Para el procesamiento más rápido, recomendamos enviar las solicitudes desde la aplicación móvil de FaceApp usando” Configuración-> Soporte-> Informar un error con la palabra “privacidad” en la línea de asunto. De todos modos estamos trabajando en la mejor interfaz de usuario para eso”, concluyó.

* En alianza con Forbes México, un artículo de Forbes Staff.