Qué son y cómo configurar los mensajes SOS en el celular

La función SOS consiste en notificar sobre la necesidad de ayuda inmediata durante alguna situación de riesgo.

En la actualidad los smartphones ofrecen diferentes funciones en las que predominan la calidad de la cámara fotográfica, la capacidad de almacenamiento y la compatibilidad con aplicaciones que son capaces de educar y entretener.

Con el avance de tecnología, los celulares se han convertido en un dispositivo primordial para el ser humano que, además de consumir el inmenso contenido multimedia, utiliza el smartphone como herramienta de trabajo. Sin embargo, existe una función que está dedicada a enviar mensajes de emergencia a contactos específicos.

¿Qué son los mensajes SOS?

Conocida de forma internacional como la señal de socorro más utilizada en el mundo y relacionada con términos como “Save Our Ship” (salven nuestro barco), “Save Our Souls” (salven nuestras almas) ​ o “Send Out Succour” (envíen socorro), su función es notificar sobre la necesidad de ayuda inmediata durante alguna situación de riesgo.

¿Cómo configurar los menajes SOS?

Aunque dependerá del modelo o la casa creadora del smartphone, básicamente los pasos son similares si se utiliza el sistema operativo Android.

Los dispositivos actuales cuentan con la función de SOS emergencia que, además de llamar automáticamente a las autoridades, comparten la ubicación actual a los contactos de confianza en caso de que estés en peligro y quiera alertar sobre eso.

Ingrese a la opción Ajustes.

Ingrese a Funciones avanzadas

Selecciones “Enviar mensajes SOS” y actívelo.

Opcional: puede activar la alternativa de adjuntar imágenes tomadas con la cámara frontal y trasera y una grabación de audio de cinco segundos. Para ello, active ambas casillas.

Agregue como mínimo un destinatario de confianza. Puede tener hasta cuatro, así que agregue los que considere oportuno.

Una vez configurado, podrá activar la función al pulsar tres o cinco veces en el botón de encendido (dependerá del dispositivo).

¿Cómo activar el servicio de emergencia en iOS?

El servicio de Emergencia SOS en iOS 11 o superior le permite pedir ayuda a las autoridades y enviar un mensaje de texto con tu ubicación actual.

De acuerdo con sus desarrolladores, esta función está pensada para ser utilizada durante una emergencia de salud, razón por la cual, para activarla en iOS es a través de la app de Salud.

Ingrese a la app de Salud y de clic en Ficha médica.

Toque Editar y luego diríjase a Contactos de emergencia para agregar a los contactos de emergencia.

y luego diríjase a para agregar a los contactos de emergencia. Toque Aceptar para guardar los cambios.

Para activar la llamada de Emergencia SOS y enviar su ubicación a sus contactos de emergencia mantenga presionado el botón lateral y uno de los botones de volumen. Esto permitirá que el smartphone llame automáticamente al 911 y compartirá su ubicación, sin importar si tiene activada o no la Localización en su dispositivo.

También puede activar la llamada de Emergencia SOS al presionar el botón lateral cinco veces seguidas.

Al terminar la llamada de emergencia puedes elegir avisar a sus contactos con un mensaje que incluya su ubicación actual. Durante un tiempo limitado su dispositivo enviará actualizaciones a sus contactos de emergencia conforme vaya cambiando su ubicación.

En un iPhone 8 o superior, puede optar por llamar al presionar el botón lateral cinco veces.