¿Qué tan fiables son los pronósticos del tiempo?

Un pronóstico de 10 días, o más, solo es correcto aproximadamente la mitad de las veces. Foto: Myriams-Fotos en Pixabay

Hoy es tan normal que saquemos nuestro celular y veamos el pronóstico del tiempo. Asumimos que mágicamente nuestro pequeño aparato sabe donde estamos y es precisa la información que nos dice sobre el estado del tiempo para los próximos días, pero, ¿ qué tan precisa es?

Si deseas saber cómo será el estado del tiempo durante la próxima semana, un pronóstico del tiempo puede darte una muy buena idea de qué esperar. Un pronóstico de siete días puede predecir con precisión de aproximadamente el 80 por ciento del tiempo y un pronóstico de cinco días puede predecir con precisión de aproximadamente el 90 por ciento del tiempo.

Sin embargo, un pronóstico de 10 días, o más, solo es correcto aproximadamente la mitad de las veces. Los meteorólogos usan programas de computadora llamados modelos meteorológicos para hacer pronósticos. Dado que no podemos recopilar datos del futuro, los modelos deben usar estimaciones y suposiciones para predecir el estado del tiempo futuro. La atmósfera cambia todo el tiempo, por lo que esas estimaciones son menos confiables cuanto más se adentra en el futuro.

¿Por qué los pronósticos del tiempo pueden fallar?

La previsión meteorológica es la aplicación de la tecnología y la ciencia para predecir el estado de la atmósfera para un tiempo futuro y una ubicación determinada.

Los pronósticos meteorológicos se realizan recopilando la mayor cantidad de datos posible sobre el estado actual de la atmósfera (en particular, la temperatura, la humedad y el viento) y utilizando la comprensión de los procesos atmosféricos (ciencia) para determinar cómo evoluciona la atmósfera en el futuro.

La generación de los pronósticos es un proceso muy complejo. Además de los datos recopilados y observados, parte de la información necesaria para hacer un pronóstico del tiempo proviene de satélites.

Los satélites realizan mediciones precisas de todo el mundo. Esta avalancha de datos es lo que ayuda a los meteorólogos a predecir el tiempo de forma fiable con hasta 7 días de antelación.

Aún así no deja de ser sólo un pronóstico, la atmósfera es un sistema caótico, es decir no tiene un patrón definido y un leve cambio en una condición desencadenará diferentes cambios en el tiempo, esto se conoce como el efecto mariposa. Una explicación más técnica podría ser que los datos obtenidos del pronóstico tienen una “dependencia sensible de las condiciones iniciales”.

Los modelos numéricos lo que tratan es simular el comportamiento de la atmósfera y es por esto que en cuanto más tiempo pasa, más difícil es acertar, ahora ya sabes mas de 5 días mejor vuelve a chequear.