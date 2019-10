Se filtra posible tráiler de lo que podrá encontrar en Fortnite Capítulo 2

Las tendencias en twitter marcaron a Fortnite en los primeros lugares a nivel mundial luego del suceso masivo del pasado domingo 13 de octubre, donde todos los jugadores presenciaron cómo el mundo virtual era consumido por un agujero negro. Luego de varias horas el videojuego se quedó en un “loop” sin mostrar información de qué podría suceder.

Los usuarios en las distintas plataformas sociales anunciaron que toda esta “trama” se trata de la introducción a la siguiente temporada y capítulo. Sin embargo, EpicGames o Fortnite no anunció nada en sus redes sociales sobre lo que sucedió o lo que pasaría, pero un usuario del videojuego escribió: “publicaré algunos aciertos sobre Fortnite Capítulo 2”.

Horas más tardes el tráiler se filtró en Twitter, y como era de esperarse fue removido por derechos de autor, pero los usuarios capturaron “pantallazos” y comenzaron a debatir sobre lo nuevo de esta edición. Entre las cuales destaca: Trajes para buceo, un hombre ninja con una mochila de futbol, unos monstruos slime (rojo y azul) y saltarín Loot Llama.

Cabe mencionar que el 11 de octubre Apple publicó en el AppStore imágenes y personajes que se podrían encontrar en la nueva entrega.

Algunos usuarios de Asia han compartido pantallas del juego y dicen que la nueva temporada estará disponible a partir del 15 de octubre. Pero cabe mencionar que podría tratarse de especulación.

Fortnite China just announced that the new chapter starts on October 15! (Thanks to @Zer2o for the screenshot), we might actually get a downtime announcement tonight.. pic.twitter.com/8e2hC0e5Kv

— HYPEX – Fortnite Leaks & News 🎃 (@HYPEX) October 14, 2019