El mundo de Fortnite fue succionado por un agujero negro previo a la temporada 11

El videojuego Fornite llegó a su fin. (Foto Prensa Libre: Fortnite)

Quizás no conozca o haya escuchado algo sobre Fortnite, este videojuego lanzado en 2017, es una plataforma de juego en línea que permite a los usuarios construir paredes, gradas, entre otros, y pelear junto a su equipo para ganar las partidas.

Recientemente, los jugadores resultaron sorprendidos al observar en sus pantallas que caían meteoritos del “cielo” y destruía las construcciones, hasta que todo el mundo fuera succionado por un agujero negro. De esta manera llegó a su fin la temporada 10.

Las preguntas comenzaron a surgir en distintas salas de chat y redes sociales: ¿qué pasará con mi dinero? ¿se acabó Fortnite? ¿el agujero negro sigue ahí, ahora qué?

Si bien nadie sabe con certeza que es lo que depara para este juego, los usuarios visitaron los sitios oficiales para conocer si hay noticias sobre cuándo podrán volver a jugar pero estas solo muestran una transmisión en vivo del agujero negro.

Uno de los videos más comentados y viralizado es el de Jack Dunlop, quien con su manera “dramática”, comentó el “fin del juego”. Al momento su publicación tiene más de 150 mil reproducciones.

RIP Fortnite: Battle Royale FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 13, 2019

Kelvin Pineda, alias LinKel7, quien se dedica a realizar gameplays (transmisiones en vivo de videojuegos), presenció el final de la temporada 10 de Fortnite. (El fin del juego inicia en el minuto 35)

Algunos usuarios de Asia han compartido pantallas del juego y dicen que la nueva temporada estará disponible a partir del 15 de octubre. Pero cabe mencionar que podría tratarse de especulación.

Fortnite China just announced that the new chapter starts on October 15! (Thanks to @Zer2o for the screenshot), we might actually get a downtime announcement tonight.. pic.twitter.com/8e2hC0e5Kv — HYPEX – Fortnite Leaks & News 🎃 (@HYPEX) October 14, 2019

Uno de los “mejores” jugadores de esta plataforma publicó en su cuenta de Twitter: “250k mil “me gusta” y les diré una pista sobre el capítulo 2 de #Fortnite”. Mientras tanto los fanáticos de este videojuego seguirán esperando a que llegue la temporada 11 para reiniciar sus partidas.

250k likes and I’ll actually give you a hint about Fortnite chapter 2 — Ninja (@Ninja) October 14, 2019

Luego de que el juego llegara a “su fin”, Epic Games anunció en Twitter que tuvo un problema en sus servidores y que los usuarios no podrían accesar a sus cuentas. Luego de varios minutos solucionaron el problema.

We are aware that some folks are unable to login to the Epic Games launcher and are working on getting the service back to normal. As a work around, you can elect to skip login to access games that don't require you to be online. pic.twitter.com/Ql1MgnWtmE — Epic Games Store (@EpicGames) October 13, 2019

Entre las tendencias también surge el nombre de Elon Musk, director de Tesla, quién es acusado de que Fortnite llegara a su fin por un tuit que publicó (de manera bromista) y luego eliminó, y nuevamente volvió a publicar.

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2018

La serie “The Walking Dead”, se unió a la tendencia #Fortnite y tuiteó un fragmento de uno de sus episodios con la leyenda: “Los jugadores de Fortnite luego de dos minutos de haber presenciado cómo un agujero negro succionaba su mapa”.

#Fortnite players 2 min after the map got sucked into a black hole pic.twitter.com/OMxTJ0PnMX — The Walking Dead (@TheWalkingDead) October 13, 2019

Y claro, los memes no pudieron faltar luego de que la temporada 10 llegara a su fin. Algunos dijeron en Twitter: “oh no, los Simpson lo predijeron nuevamente”.

Can we all just take a moment… The simpsons even managed to predict the end of #fortnite Shook pic.twitter.com/mzS2pEHbCj — Somberly (@SomberlyFN) October 14, 2019

When the #fortnite hole makes a little noice: pic.twitter.com/qFOcflOdLH — 1800 Clapz (@1Clapz) October 13, 2019

