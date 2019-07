Smartwatches: cuáles son las diferencias y qué opción es la mejor para usted

Una guía breve para comprar un smartwatch (Foto Prensa Libre: Servicios / Pexels).

Los relojes pasaron de ser una herramienta a un accesorio y, luego, a algo que debía superarse a si mismo.

El avance de los teléfonos celulares, incluso antes de los smartphones, hizo que la hora se consultara en el bolsillo y no exclusivamente desde la muñeca.

Pero el tiempo, sin ánimos de abusar de la palabra, parecer ser rotativo como las agujas manecillas de un reloj. Algunos se mantuvieron con la tendencia de lucir algo en las muñecas, incluso de marcas prestigiosas.

Eso no pasó desapercibido por las grandes compañías tecnológicas. Si bien la mayoría de ellas surgió con un fin específico, a veces de software, el estilo de vida ya es parte de las identidades. Eso, y que los smartphones tienen cada vez más accesorios.

La realidad es esa: los smartwatches son un accesorio, pero ya se apartan exclusivamente de dar la hora y se vuelven un complemento de los celulares. No son necesarios pero, una vez adquirido, se vuelven aún más relevantes.

Por eso no debe ser una compra apresurada. Si usted es aficionado de los relojes no será difícil convencerlo. Ahora, si usted está en la línea si de comprar uno o no para que haga juego con su teléfono, aquí van unas recomendaciones.

Para tomar en cuenta

Antes de comprar alguno, incluso de evitar adquirirlo, hay algunos elementos que se deben de considerar antes de desembolsar el efectivo o pasar la tarjeta.

Utilidad : lo primero que se debe tomar en cuenta es algo que ya se mencionó. Un reloj inteligente no es una herramienta esencial. Es un accesorio, tanto de moda como de funcionalidad. Es por eso que si usted ya tiene un smartphone, no es necesario. Ahora bien, sí puede complementar esas funciones. Por eso no corra para comprar uno.

: lo primero que se debe tomar en cuenta es algo que ya se mencionó. Un reloj inteligente no es una herramienta esencial. Es un accesorio, tanto de moda como de funcionalidad. Es por eso que si usted ya tiene un smartphone, no es necesario. Ahora bien, sí puede complementar esas funciones. Por eso no corra para comprar uno. Sistema operativo : puede ser obvio, pero tome en cuenta que la mayoría de relojes dependen de una conexión con su teléfono para funcionar adecuadamente. No quiere decir que los teléfonos sean exclusivos de unos. Por ejemplo, el Galaxy Watch no solo funciona con teléfonos Samsung. En algunos casos la respuesta es más obvia, como con los Apple Watch. Aún así, verifique la compatibilidad con su dispositivo.

: puede ser obvio, pero tome en cuenta que la mayoría de relojes dependen de una conexión con su teléfono para funcionar adecuadamente. No quiere decir que los teléfonos sean exclusivos de unos. Por ejemplo, el Galaxy Watch no solo funciona con teléfonos Samsung. En algunos casos la respuesta es más obvia, como con los Apple Watch. Aún así, verifique la compatibilidad con su dispositivo. Función: similar al caso de los audífonos, considere cuál es el objetivo principal por el que compraría el reloj. Existen algunos diseñados para hacer ejercicio, u otros que son más un accesorio de lujo. También hay otros que ayudan al control del ritmo cardiaco, por lo que pueden ser adecuados para personas con problemas del corazón.

Las mejores opciones

Sin orden específico, y con opciones para diferentes fines, aquí van los smartwatches que son los más bienvenidos en el mercado y por la prensa especializada.

Apple Watch 4

Para los usuarios iPhone, es quizás la mejor opción, o al menos la más conveniente. La integración es nativa, la conexión es rápida y la operación es intuitiva.

Tiene una pantalla oled de alta resolución, con una batería que puede durar hasta dos días, y es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad.

Claro, adquirir un dispositivo Apple implica el coste Apple, que puede ser elevado por encima de la competencia. Aunque si tiene un iPhone, se sentirá como en casa.

Samsung Galaxy Watch

Aquí es importante aclarar que este no es un reloj exclusivo para Samsung, e incluso no para Android. Los usuarios de iPhone también pueden considerar adquirirlo.

Pero es cierto también que funcionará mejor con los smartphones de Android, con la facilidad para complementar las aplicaciones nativas. Tiene una gran batería y un marco rotativo para aprovechar otras funciones.

Ahora bien, mantiene el uso de Bixby, el asistente de Samsung, que se queda detrás del Google Assistant. Pero su pantalla de AMOLED es una gran virtud para considerar.

Fitbit Versa (o Ionic)

Fitbit es una de las compañías que mejor se ha asentado, y competido, en el ámbito de los relojes inteligentes, principalmente por sus funciones dedicadas a la salud y el ejercicio.

Por eso, estas opciones, tanto la Versa, con su perfil más de interactuar con notificaciones, o el Ionic, enfocado más para atletas, son alternativas en precios aún más cómodos.

Fitbit es compatible para iOS y Android. Pueden carecer de un diseño premium o de identidad, pero quienes buscan funcionalidad se verán agradecidos.

Fossil Sport

Si se trata de relojes, Fossil es ya bastante conocida. Y fue una de las primeras en dar el paso hacia lo digital, con el diseño como la principal razón para cautivar.

El Sport tiene una pantalla brillante, diseño ligero y atractivo, con conexión para Android y iOS. Es una compañía que avanza en ese plano y quizás no es tan dedicado para potenciar el teléfono, pero será un buen accesorio.

