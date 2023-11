The Game Awards 2023: cuáles son los videojuegos nominados como los mejores del año

Nominados para los mejores juegos del año

Hay un total de seis videojuegos nominados para recibir el premio.

Alan Wake II

Género: terror, supervivencia.

Desarrollador: Remedy Entertainment.

Una secuela del exitoso juego Alan Wake publicado en 2010, este juego te da la bienvenida al jugador, nuevamente al horror absoluto.

Jugará como dos personajes: Alan Wake, un escritor atrapado en su propia historia, y agente del FBI, Saga Anderson, quién debe resolver un caso que involucra asesinatos en el pueblo de Bright Falls. Los dos deben trabajar juntos mientras cambian de realidades con el objetivo de resolver un misterio que puede llegarles a costar su propia vida.

Puede experimentar el terror de Alan Wake II en PlayStation 5, PC (Windows) y en Xbox. Este videojuego está nominado para ocho categorías entre los que se incluyen “Mejor dirección de juego”, “Mejor dirección de arte” y “Mejor interpretación”, en el que está nominada Melanie Liburd, que interpreta a Saga Anderson, la agente del FBI.

Baldur’s Gate 3

Género: de rol, fantasía.

Desarrollador: Larian Studios.

¿Es fanático del juego de rol Dungeon’s & Dragon’s? Este juego es para usted. ¿Nunca lo ha jugado? No se preocupe, porque este juego también puede ser para usted. La historia de Baldur ‘s Gate 3 (BG3) se basa en las decisiones que usted toma, por lo que cada experiencia es totalmente diferente a la primera.

La trama sigue a un protagonista creado por el jugador que es secuestrado por Mind Flayers, extraterrestres con caras de pulpo, quienes inyectan un parásito. La cuenta atrás inicia, ya que el jugador y otros infectados deben encontrar una cura antes de convertirse en esas criaturas.

BG3 está disponible para PC (Windows y Mac), PlayStation 5 y muy pronto para Xbox. Está también nominado para ocho categorías y entre ellas se encuentra “Mejor interpretación”, dónde Neil Newbon, quién interpreta al personaje de Astarion, fue nominado.

Marvel’s Spider-Man 2

Género: aventura, acción, plataforma.

Desarrollador: Insomniac Games.

Basada en la historia del icónico personaje de Spider-Man, la trama toma lugar nueve meses después del spin-off “Spider-Man: Miles Morales” lanzada en el 2020.

Siga a Peter Parker y Miles Morales, quienes se enfrentarán a una serie de villanos reconocibles de los cómics, todo esto mientras Parker comienza a experimentar cambios extraños debido a un misterioso simbionte.

Marvel’s Spider-Man 2 solo está disponible para PlayStation 5. Esta entrega se encuentra nominada para siete categorías entre las que podrás encontrar en “Mejor dirección de juego” y “Mejor interpretación”, dónde se encuentra nominado Yuri Lowenthal quien interpreta a Peter Parker.

Resident Evil 4 (REMAKE)

Género: aventura, acción.

Desarrollador: CAPCOM.

Un clásico vuelve a las consolas, esta vez se encuentra nominado el remake de la cuarta entrega de la icónica serie de videojuegos “Resident Evil”.

La trama vuelve a seguir a Leon S. Kennedy, quien tuvo su primera aparición en Resident Evil 2, pero esta vez se dirige a un pueblo rural ubicado en España para rescatar a la hija del presidente, Ashley Graham. Sin embargo, al llegar, Kennedy debe batallar contra los aldeanos que han sido infectados por parásitos llamados “Las Plagas”.

El remake de Resident Evil 4 (RE:4) está disponible para PC (Windows y MacOs), PlayStation 4 y 5, teléfono y Xbox. RE:4 se encuentra nominado para cuatro categorías como “Mejor Acción/Aventura” y “Mejor diseño de audio”.

Super Mario Bros. Wonder

Género: plataforma.

Desarrollador: Nintendo EPD / Nintendo.

Nintendo vuelve una vez más y esta vez con un juego de plataforma en 2D. En esta entrega escoja entre una variedad de personajes mientras navega distintos niveles en el Reino de la Flores, saltando de lado a lado mientras recolectas poderes que cambian tu forma y venciendo a los secuaces del antagonista principal, Bowser.

Super Mario Bros. Wonder solo está disponible para la Nintendo Switch y se encuentra nominado para seis categorías como “Mejor juego familiar”, “Mejor juego multijugador” y “Mejor dirección de arte”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Género: aventura, acción.

Desarrollador: Nintendo EPD / Nintendo.

Y finalmente, la secuela de la exitosa entrega de Zelda “Breath of the Wild” lanzada el 2017, hace su aparición en estas nominaciones.

Juega como el héroe Link, quien se encuentra explorando unas cavernas bajo el castillo de Hyrule junto con la princesa, Zelda. Sin embargo, en lo profundo de la cueva, encuentran una momia que al despertar, provoca que parte del castillo suba al cielo con Link, dejando atrás a la princesa Zelda quien cae al vacío. Explora el mundo de Hyrule por los cielos, tierra y en la oscuridad.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom solo está disponible para la Nintendo Switch y está nominada en cinco categorías, entre las cuales se encuentran “Mejor banda sonora” y “Mejor dirección de arte”.