Twitch es hackeado y revelan datos sobre los supuestos pagos a los “streamers” AuronPlay, Ibai Llanos y El Rubius

“Podemos confirmar que se ha producido un acceso a nuestros sistemas. Nuestros equipos trabajan urgentemente para comprender el alcance de lo ocurrido”, indicó en un mensaje de Twitter la cuenta oficial de la plataforma, en que jugadores de todo el mundo muestran sus habilidades al público.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.

— Twitch (@Twitch) October 6, 2021