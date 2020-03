Twitter prueba “fleets”, los mensajes temporales que desaparecen en 24 horas

“Esperamos que los fleets ayuden a las personas a compartir sus pensamientos fugaces [fleeting, en inglés] que tal vez no habrían tuiteado”, dijo Kayvon Beykpour, director de productos del grupo, en la red social.

“Es un cambio sustancial, así que estamos muy contentos de probarlo, ver cómo lo usan nuestros clientes y aprender de ello”, agregó, precisando que la implementación comenzó este miércoles solo en Brasil.

Admitió que este formato era muy similar a las stories, las breves historias con fotos o videos que permanecen visibles por solo 24 horas.

La primera red en proponerlas fue Snapchat en 2013, y luego le siguieron distintas plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp (todas pertenecientes al grupo de Mark Zuckerberg) y, más recientemente, LinkedIn (Microsoft).

“La gente a menudo nos dice que no se siente cómoda porque cualquiera puede reaccionar en público a sus tuits o porque existe este aspecto de permanencia y rendimiento (“¿cuántos ‘me gusta’ y ‘retuits’ conseguiré?)”, detalló Beykpour, quien también es cofundador de Periscope, una aplicación de video en vivo comprada por Twitter en 2015.

I know what you're thinking: “THIS SOUNDS A LOT LIKE STORIES!”. Yes, there are many similarities with the Stories format that will feel familiar to people. There are also a few intentional differences to make the experience more focused on sharing and seeing people’s thoughts. pic.twitter.com/OaGYZpChcN

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020