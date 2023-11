Valorant: Indonesia gana el campeonato universitario mundial y la sorpresiva participación de Perú en la final

Las fases de grupos se llevó a cabo el martes y miércoles 21 y 22 de noviembre, seguidas por los 16 mejores y los cuartos de final el jueves 23 de noviembre, y las semifinales y la gran final este viernes 24 de noviembre. República Checa y Francia se quedaron en semifinales y avanzaron Garuda de Indonesia y Zen ESports de Perú.

Perú ganó el tercer mapa y con eso puso fin al récord invicto del equipo de Garuda, el marcador fue 2-1, el equipo de Garuda aún tenía la ventaja y se empezó el cuarto mapa en el que venció Indonesia 3-1, después de cuatro horas de juego.

🎉 A NEW CHAMPION HAS BEEN CROWNED 🎉

YOUR WINNERS OF #RedBullCampusClutch!🌟

🏆 TEAM 🇮🇩

CONGRATULATIONS!

| @IntelGaming | @AGONbyAOC | @Backforce_gg | pic.twitter.com/EW7W0kUhq4

— Red Bull Gaming (@redbullgaming) November 24, 2023