WhatsApp advierte que bloqueará las cuentas de usuarios que utilicen apps modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp

WhatsApp podría eliminar cuentas de usuarios que utilicen app modificadas. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular y utilizada en el mundo. Durante los primeros días de enero de este año sorprendió a sus usuarios al anunciar que cambiaría sus políticas de uso.

Algunos comenzaron a buscar otras alternativas de comunicación. Sin embargo, el viernes 15 de enero la empresa publicó un comunicado y confirmó que retrasó la implementación de sus nuevas políticas, las cuales tomarán relevancia el 15 de mayo próximo.

La censura por el uso de aplicaciones modificadas

Con la incertidumbre que se generó en el mundo por las nuevas medidas de WhatsApp, aplicaciones oficiales como Signal y Telegram, tomaron relevancia. Además, otras alternativas modificadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, han logrado que varios usuarios experimenten con sus funciones.

WhatsApp ha tomado medidas y recientemente publicó en su página oficial de preguntas y respuestas frecuentes, que no avala el uso de apps modificadas y que suspenderá las cuentas de usuarios que utilicen alternativas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra <suspendida temporalmente> significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”, publicó la empresa.

Lea también: A WhatsApp no le interesan sus fotos (qué relación tiene la billetera y el comercio electrónico)

De acuerdo con la información oficial, ese es el primer aviso y una suspensión temporal a la cuenta de WhatsApp. Además, la empresa aclaró que, si el usuario continúa utilizando aplicaciones de terceros no autorizadas como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, podrían cancelar de forma definitiva la cuenta, razón por la que se podrá utilizar hasta que cambie de número de teléfono.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, agregaron en el comunicado.

¿Cómo cambiarse a la versión oficial de WhatsApp?

Además de lanzar la alerta sobre la cancelación de la cuenta, los desarrolladores de WhatsApp publicaron una guía de pasos para que los usuarios utilicen la versión oficial de la app de mensajería instantánea e incluyeron algunas recomendaciones como guardar una copia de seguridad del historial de chats.

Además: WhatsApp: Mensaje viral que dice la plataforma puede acceder a las fotos es falso

Si usa GB WhatsApp

Espere a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

En GB WhatsApp, ingrese a Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

Diríjase a los Ajustes del teléfono > Almacenamiento > Archivos.

Busque la carpeta de GB WhatsApp y mantenga presionada para seleccionarla.

En la esquina superior derecha toque Más > Cambiar nombre y cambie el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

Descargue la versión oficial de WhatsApp.

En WhatsApp, verifique su número de teléfono.

En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toque Restaurar > Sig.

WhatsApp debería cargarse con sus chats existentes.

Le puede interesar: WhatsApp, Signal y Telegram: en qué se diferencian y cuál ofrece más privacidad

Si usa WhatsApp Plus

De acuerdo con la información publicada en la web de WhatsApp, si el usuario guardó el historial de chats, este debería de transferirse automáticamente a la versión oficial cuando se instale.

Primero deberá hacer una copia de seguridad de sus conversaciones.

Desinstale la versión modificada.

Descargue la versión oficial de WhatsApp e instálela.

Registre su número de teléfono y elija la opción para que restaurar el historial de conversaciones.

WhatsApp finalizó su comunicado con un mensaje en el que advirtió que, utilizar apps modificadas de su versión oficial, no garantiza el éxito en la privacidad de las conversaciones. “Por favor, ten en cuenta que no podemos garantizar el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con WhatsApp”, concluyeron los desarrolladores.