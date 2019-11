WhatsApp está causando problemas con el consumo de batería del smartphone

Hasta el momento la compañía no ha emitido ningún comunicado. Sin embargo, varios usuarios afectados han reportado que la aplicación está dando problemas, específicamente en el alto consumo de la batería.

En las últimas horas, usuarios de iOS y Android han indicado que están experimentando un problema con la batería de sus dispositivos por parte de WhatsApp y mencionan que hay variaciones en el consumo de entre un 25 y un 40%.

No es común, pero en algunas ocasiones WhatsApp y otras aplicaciones muestran fallos después de alguna actualización y sus desarrolladores presentan la solución a la brevedad posible. En esta ocasión, habrá que esperar si WhatsApp confirma que el consumo de la batería de los teléfonos inteligentes se debe a alguna falla debido a la reciente actualización. Además, habrá que recordar que WhatsApp trabaja en segundo plano, es decir, que mientras se realizan otras operaciones en el dispositivo, la aplicación sigue recibiendo mensajes y enviando notificaciones.

Existen varios reportes en redes sociales sobre la versión 2.19.112 en iOS, y afirman que la actualización de WhatsApp ha provocado impacto negativo y severo en la batería del dispositivo.

Some users (included me) are experiencing battery drain using WhatsApp for iOS 2.19.112. In particular, Battery Usage reports a high usage of the app in background.

Do you experience the same issue?

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 8, 2019