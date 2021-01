WhatsApp responde de forma contundente y explica sus nuevos términos y condiciones

La famosa aplicación de mensajería WhatsApp ha sido objeto de críticas desde el jueves 7 de enero por pedir a sus 2 mil millones de usuarios aceptar nuevas condiciones de uso, que le permiten compartir más datos con su casa matriz Facebook.

Los usuarios que se nieguen ya no podrán acceder a sus cuentas a partir del 8 de febrero.

En Twitter, numerosos usuarios se mostraron alarmados por haber dado su consentimiento sin haber leído en detalle los cambios.

El grupo pretende monetizar su plataforma permitiendo a los anunciantes ponerse en contacto con sus clientes a través de WhatsApp, o incluso vender directamente en la aplicación sus productos, como ya ocurre en India.

“La actualización de las políticas de confidencialidad son habituales en la industria y estamos proporcionando a los usuarios todas las informaciones necesarias para verificar los cambios que entrarán en vigor el 8 de febrero”, indicó un portavoz del grupo.

Según la empresa, los datos que pueden ser compartidos entre WhatsApp y el ecosistema de aplicaciones de Facebook (incluyendo Instagram y Messenger) incluyen los contactos y la información del perfil, excepto el contenido de los mensajes.

De acuerdo con cifras publicadas el martes 12 de enero por Telegram, unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería en las últimas 72 horas, y se cree que fue una reacción debido al anuncio de su competidor WhatsApp de que compartirá más datos con su casa matriz, Facebook.

Este anuncio también tuvo consecuencias para otra aplicación de mensajería, Signal, que desde los primeros días del año, está en la lista de las más descargadas en las plataformas Apple Store y Google Play de varios países.

Debido a las múltiples críticas y la incertidumbre, WhatsApp respondió a sus usuarios y aclaró rumores sobre las nuevas políticas y términos de uso.

“Luego de la reciente actualización de nuestra Política de privacidad, recibimos muchas preguntas interesantes. En vista de la propagación de algunos rumores, queríamos responder algunas de las preguntas que recibimos con más frecuencia. En WhatsApp, nos esforzamos mucho para asegurarnos de que nuestra plataforma ayude a las personas a comunicarse de manera privada”, publicó recientemente la compañía en su sitio Web.

Para reforzar su transparencia, WhatsApp utilizó sus cuentas en redes sociales y compartió detalles sobre sus nuevos términos de uso.

“Queremos abordar algunos rumores y ser 100% claros, continuamos protegiendo sus mensajes privados con cifrado de extremo a extremo”, fue lo que publicó la compañía en su cuenta en Twitter junto a una imagen con detalles de los cambios.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

