WhatsApp trabaja en versión de escritorio para funcionar sin smartphone

WhatsApp es en la actualidad una de las aplicaciones más utilizadas de mensajería y debido a su extensa comunidad de usuarios, los desarrolladores de la plataforma se encuentran en constante evolución.

Desde su aparición en el 2009, WhatsApp revolucionó el sistema de comunicación y una década después, es reconocida como una de las aplicaciones más populares en el mundo.

Varios han sido los cambios implementados y, aunque muchos se comunican a través de dispositivos móviles, existe un grupo significativo que prefiere interactuar a través de WhatsApp Web, la alternativa con la que se vincula la aplicación con una computadora.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2019