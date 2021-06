Tendencia: La influencer mexicana Yuya anuncia su embarazo

El pasado sábado, Yuya y su novio Siddhartha anunciaron que llegaría un nuevo integrante a la familia, producto de su relación.

La mexicana escribió en redes sociales: “Voy a ser mamá de él inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí”. Los seguidores de la youtuber y el músico enloquecieron con esta sorpresa.

Por otra parte, el novio de la influencer también anunció la llegada de su primogénito a través de su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia dónde me llevaba tu marea. Ahora entiendo que no estaba perdido, sino que el oleaje que me iba acercando hacia un amor infinito”, escribió el cantante.

Yuya no solo hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, sino que, como era de esperarse publicó un video de su canal de YouTube.

¿Quién es Siddhartha?

Jorge Siddhartha González Ibarra nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y actualmente tiene 30 años. El músico y cantante formó parte de la banda de rock Zoé en sus inicios, pero posteriormente decidió formar su proyecto como solista, con mucho éxito en la escena nacional.

En septiembre de 2019 se confirmó el romance entre el músico y la famosa youtuber Yuya, tras su rompimiento de una relación de larga duración a principios de ese mismo año con Beto Pastillas, músico e influencer.

La pareja mexicana ha causado simpatía con los seguidores de ambos y es po ello que la noticia del embarazo explotó las redes sociales.