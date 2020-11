Niegan ingreso a alcalde de Carchá a reunión con el presidente Alejandro Giammattei

El Presidente Alejandro Giammattei visitó el lugar donde se preparan bolsas de alimentos para los damnificados esta mañana y después viajó a Alta Verapaz (Foto: Gobierno de Guatemala)

A pesar de ser el alcalde de San Pedro Carchá, uno de los municipios afectados por las lluvias provocadas por la depresión tropical Eta, a Winter Coc Ba no se le permitió el ingreso a la reunión que el presidente Alejandro Giammattei sostuvo este sábado 7 de noviembre con autoridades locales en Cobán, Alta Verapaz.

En un video publicado por medios locales, se observa como el alcalde se acerca a uno de los vehículos que está ingresando al lugar y pide entrar. Sin embargo, le respondieron “es una reunión privada”, y siguieron su camino.

El alcalde Winter Coc denunció este hecho como un acto de discriminación de parte del Gobernador Departamental, Romel Manuel Veliz. Además, aseguró que no han tenido apoyo de parte de las autoridades del Ejecutivo durante la emergencia.

#LRN Winter Coc, alcalde de Carchá, rechazado por el presidente Giammattei y por el gobernador de Alta Verapaz, en una reunión por la emergencia de la depresión tropical Eta. pic.twitter.com/EhWqkbn46B — La Red (@Lared1061) November 7, 2020

“Vine a escuchar que iba a decir el Presidente, en que nos iba a ayudar. Solo me dio la mano, como que no me quiso saludar. No tenemos apoyo del Gobernador, ni del Presidente”, dijo el Alcalde.

Nuestra prioridad es garantizar que las familias en los albergues reciban los insumos necesarios, continúa la coordinación con @ConredGuatemala y @midesgt para enviar raciones de alimentos. Es un momento difícil, pero estaremos con ustedes.#FuerzaGuate pic.twitter.com/4BPi1AoDJ0 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) November 7, 2020

El presidente Alejandro Giammattei se encuentra este sábado visitando las áreas afectadas por las lluvias que provocó la depresión tropical Eta.