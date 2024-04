Los cuatro agentes policiales acusados de la muerte de un hombre de origen canadiense y la desaparición de un vecino, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, declararon su versión de los hechos registrados el pasado jueves 18 de abril dentro de la subestación de la localidad. Los policías comparecieron ante un juzgado en Sacatepéquez para enfrentar cargos de delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Los cuatro policías fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva, mientras que el jefe y subinspector de la subestación, Edy Leonel Vásquez Rabanales, está prófugo.

En la sala de audiencias, dos agentes describieron cómo se vieron involucrados en los hechos y señalaron como principal responsable a Vásquez Rabanales.

Los agentes Yulisa Ayala y Fredy Velásquez acudieron a un llamado sobre personas ebrias que escandalizaban en la vía pública, quienes según la investigación se trata de Eldin Leonel Choc Xi, residente en San Andrés Itzapa, y Milton Nelson Santamaría, ciudadano canadiense.

Al intentar detener a los individuos, el canadiense habría golpeado a la agente Ayala, quien describió durante la audiencia que incluso tuvo un forcejeo con él y se rompió su uniforme.

Agentes declaran hechos

Los agentes detuvieron a los dos hombres y los llevaron hasta la subestación, donde se habría cometido el abuso por parte del subinspector Vásquez Rabanales. "Le estaba pegando a los dos", declaró la agente Ayala sobre lo ocurrió dentro de la subestación.

Según los testimonios, Vásquez Rabanales cuestionó a la agente sobre el altercado y parecía molesto cuando le hicieron de conocimiento los hechos al detener a los dos hombres.

"El jefe le dio una patada bastante fuerte —al ciudadano canadiense— y empezó a sangrar. Yo no sabía qué hacer", relató la agente, quien describió que luego, cuando intentó auxiliarlo su jefe se lo impidió.

Ayala aseguró que además de intentar auxiliar a Santamaría, le pidió al subinspector que pidiera ayudar a los bomberos.

"El señor —canadiense— empezó a sangrar y luego el jefe empezó a lavar el piso porque sí había sangre. Lo movió a otro lugar. Estaba como dormido; yo le dije que lo levantara o sentara", expuso la agente.

De acuerdo al informe forense oficial, el hombre remitido desde el Hospital de Chimaltenango falleció por una hemorragia grave debido a la ruptura de la aorta abdominal, secundario a un trauma en el abdomen.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la identificación no se ha establecido plenamente, pero el origen de referencia desde el hospital y la presencia de golpes concuerda con el caso de Santamaría.

La subestación de la PNC de San Andrés Itzapa fue tomada por vecinos, quienes extrajeron el mobiliario y documentos y los quemaron en la calle principal. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Durante la audiencia, se estableció que los agentes no impidieron el altercado. Revelaron que Vásquez Rabanales tenía un "carácter muy fuerte" y que los maltrataba verbal y físicamente.

Ayala continúo describiendo que el ambiente "se puso más tenso" cuando el hombre detenido se encontraba "como queriendo convulsionar". Entonces fue cuando le insistió que se pidiera ayuda a los bomberos, pero el subinspector le respondió que lo "dejara ahogarse…".

Unos minutos después, ante el estado de Santamaría, finalmente se solicitó apoyo a socorristas. "El jefe estaba viendo qué hacía, el mismo salió y lo entregó a los bomberos por la parte de atrás… se fue en la unidad al hospital", añadió.

Posteriormente, cuando el subinspector regresó a la estación, según Ayala, lo notó molesto, exclamando insultos, y entonces los amenazó: "Prefiero mancharme las manos de sangre antes que ir al bote", y luego los amenazó con dispararles si llegaban a hablar sobre lo sucedido.

Agente declara sobre Choc Xi

El agente Fredy Velásquez, quien además de ser señalado de ejecución extrajudicial y desaparición forzada, también se le imputó como autor de los hechos, explicó los últimos momentos en que vio a Eldin Leonel Choc Xi.

Velásquez, explicó en la audiencia judicial que al regresar del hospital, el subinspector le dio la orden de acompañarlo, también bajo amenazas.

"Si no me va echar la mano, yo conozco a su familia, conozco en dónde vive y los voy a dar de baja a todos si no me apoya en este sentido", le advirtió Vásquez Rabanales.

"Volví a salir de la subestación y el subinspector estaba abordando a quien acompañaba al canadiense, subiendo una maleta. Posterior a eso, sacó su camioneta, y me indicó 'lo espero allá a la vuelta'", declaró el agente Velásquez.

Cuatro agentes de la PNC fueron enviados a prisión preventiva y están siendo investigados por la desaparición de Eldin Leonel Choc Xi, de 28 años, residente de San Andrés Itzapa desaparecido desde el 18 de abril. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Pensando en su familia, aseguró que cumplió la orden. Recordó que estando ya los tres abordo de un vehículo, al llegar al parque central dieron varias vueltas, y el detenido, Choc Xi, les preguntó hacia donde lo llevaban.

Según el agente, el subinspector le ordenó descender del vehículo en un tramo que conduce a la aldea Chimachoy, en camino al cementerio local, y le pidió esperar en ese lugar.

"Cerca de la media noche yo esperando estaba, pensando en mi familia, pensando en que no les pasara nada". Minutos después, el jefe de la estación habría regresado al mismo punto: "Mano, súbase. Gracias a Dios ya está el trabajo, me indicó dicho subinspector, por lo que abordé la camioneta".

Subinspector se da la fuga

Luego, le pidió que se quitara el uniforme, al momento de regresar cerca de la subestación de San Andrés Itzapa. "Mano, quítese el uniforme, quítese el chaleco, lléveselo en la mano para que no se den cuenta a la hora que nosotros lleguemos. No la voy a dejar cerca de la subestación porque vamos a 'echar mucho color', por lo que adelántese, yo lo sigo".

Los agentes indicaron que luego de ello, Vásquez Rabanales se había dado a la fuga.

Como resolución, la jueza decidió ligar a proceso a los cuatro detenidos por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

Al agente Velásquez Pérez, se le imputó como autor, mientras que a los otros tres se les consideró cómplices.

Asimismo, se ordenó la prisión preventiva de los cuatro y fueron trasladados a la cárcel de Mariscal Zavala en Ciudad de Guatemala.

Búsqueda continúa

Casi por cumplirse cuatros día de la desaparición de Eldin Leonel Choc Xi, el Ministerio Público informó este lunes 22 de abril que el proceso de investigación sigue en curso.

En tanto, la Policía Nacional Civil informó que tres equipos especializados buscan al subinspector que se dio a la fuga y coordinando acciones para seguir con la búsqueda del vecino desaparecido.

La comunidad se ha visto consternada por la muerte de Santamaría y la desaparición de Choc Xi.

Brigadistas de Bomberos Voluntarios de la región central occidental realizan el rastreo de Choc Xi, este lunes 22 de abril, en la región de San Andrés Itzapa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Desde la tarde del sábado 20 de abril, los vecinos se congregaron frente a la subestación para exigir respuestas y demandar que se colocara un afiche anunciando la desaparición del subinspector.

Más tarde, cerca de la media noche, un grupo optó por tomar la sede policial, extrajeron papelería y artículos de oficina, y les prendieron fuego, tanto en el interior como en la calle principal.

El domingo 21 de abril, los vecinos se organizaron en pequeños grupo para continuar con la búsqueda del vecino sin obtener resultados.