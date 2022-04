“Nos cobran aun no recibiendo el agua”: Vecinos de la zona 18 que efectuaron bloqueo piden solución para no manifestar de nuevo

Mientras los vecinos se manifestaban para exigir el agua entubada, en varias avenidas y calles de la capital el tránsito se acumuló y se vio afectada la movilidad.

Este viernes 8 de abril, Prensa Libre y Noticiero Guatevisión hicieron un recorrido por la colonia Renacimiento en la zona 18, donde los afectados afirmaron que desde hace años tienen problemas con el servicio de agua entubada.

“Le hacemos un llamado al señor alcalde que se ponga la mano en su corazón”, manifestó Francisco Lux, vecino de la referida colonia.

Añadió que en la parte de la colonia tienen más de cinco meses de que solo logran llenar entre tres y cuatro botes de agua.

Según él, el problema se debe a una bomba que tiene un problema y eso hace que a la parte alta no suba el agua.

Dijo que la comuna está enterada de este situación e hizo un llamado a las autoridades de Empagua para que hagan una supervisión directa, porque hay varios vecinos con niños.

“Legalmente no tenemos agua, y pagar Q13 por un tonel de agua, yo creo que no estamos hablando de un tonel, estamos hablando de cinco a siete toneles a la semana, ya es mucho”, externó Lux.

Agregó que el agua es vital en este tiempo de pandemia y que las autoridades deben saber que los vecinos tienen necesidad porque el agua no se las regalan.

María Victoria Aguilar García, representante de la referida colonia, señaló que desde hace varios años se ven afectados por la falta de agua entubada y según ella, “es lamentable que Empagua” no les quiera solventar el problema.

Piden ser escuchados

Resaltó que por medio de manifestaciones han logrado que los escuchen, aunque reconoce que no es la manera y la forma, pero solo así les ponen atención.

Afirmó que con la falta del servicio se le falta el respeto al vecino, al derecho que tiene; además, se les afecta en su economía al comprar a Q12 o Q15 el tonel.

Añadió que las facturas llegan por el cobro del servicio, el cual es irregular.

Recordó que llevó un escrito al Congreso de la República y les dio una copia a la Diaco y los Derechos Humanos para que vean el costo que deben pagar los vecinos.

Anunció que harán mesas de diálogo y que piden la presencia de Empagua para plantar una solución.

“Nos cobran aun no recibiendo el agua”, señaló Aguilar, quien añadió que esperan que la Diaco los apoye para que los cobros hechos durante la falta del servicio sean exonerados.

Cuando se les consultó si el servicio se está restableciendo y si les han enviado pipas, la vecina respondió: “Eso es una mentira, porque aquí las pipas que han venido es por venta”.

Dijo que el jueves 7 de abril por medio de una diputada se gestionó que les enviarán unas pipas con agua, pero estas no habían llegado.

Tienen conocimiento que un tubo ya fue reparado, aunque esa no es la solución porque el problema viene desde hace años.

“Lo molesto es no tener el servicio y pagar el recibo”, reclamó Aguilar

Indicó que no fueron atendidos por autoridades de Empagua en la visita que hicieron al Congreso. Estas les argumentaron de que no había quorum y por eso no los podían atender.

Afirmó que “suplicó” que la escucharan y fueron víctimas de discriminación junto a otros líderes comunitarios, por lo que se acercaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos para denunciar.

Anunció que harán mesas técnicas con otras zonas para platear soluciones.

Señaló que la gente elige a las autoridades, pero no les exige. Anunció que esperan una solución, de lo contrario seguirán con las medidas de hecho.

Esperan que se solucione el problema, de los contrario irán a la Corte de Constitucionalidad o denunciarán a escala internacional.

Según la representante, son unas 280 comunidades las que reclaman por este problema.

Empagua

Empagua emitió un comunicado en el que afirma que hubo una rotura en una línea de conducción y que los trabajos de reparación han sido finalizados, por lo el servicio se restablecerá.