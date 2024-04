Dentro de las instalaciones del Fondo Para la Vivienda (Fopavi), operó una oficina que se dedicó a estafar a las familias que buscaban un subsidio para construir una casa. El “tramitador” no figuraba como trabajador de la institución, pero tenía un espacio físico en el que hacía sus negocios.

Las actividades irregulares de esta oficina son totalmente inversas a la misión que esta dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) presenta en su página web: “Contribuir y garantizar a las familias guatemaltecas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, el acceso a una unidad habitacional digna, adecuada y saludable, por medio de un subsidio”.

El inquilino de la oficina fantasma fue Javier Alejandro Vásquez López quien, según registros públicos del portal de Guatecompras, fue trabajador del Fopavi (antes Foguavi) del 2012 al 2016 en el área financiera y de análisis. Videos de cámaras de seguridad a los que tuvo acceso Noticiero Guatevisión y Prensa Libre muestran que Vásquez López nunca abandonó la institución a pesar de que oficialmente no laboraba en ella.

Las grabaciones muestran a Vásquez López el 26 de enero de este año caminando en las distintas áreas del Fopavi, desde el departamento jurídico hasta la oficina del exdirector de dicha entidad, Vinicio Pazos.

Según observa en los videos, Vásquez López pedía a los trabajadores que le firmaran documentos para poder concretar sus estafas; dicha versión fue confirmada por Walter Monroy, nuevo director de Fopavi, quien ya presentó denuncias ante el Ministerio Público (MP) sobre las actividades irregulares encontradas.



Entregaban Q51 mil en efectivo

En la carretera que conduce a Masagua, Escuintla se encuentra el proyecto habitacional Valle de las Carmelitas, un espacio en el que viven unas 400 familias. Desde 2014 iniciaron el trámite del subsidio que, según el reglamento de Fopavi puede ser de un aporte máximo de Q35 mil por hogar.



En marzo de 2023 los residentes de la comunidad acudieron a la sede de Fopavi en la zona 9 capitalina para obtener respuesta a sus trámites y fueron atendidos por Vásquez quien se comprometió a ayudarles para obtener el subsidio.



“Nos atendió un personaje que se hacía llamar Gustavo, Gustavo Véliz, pero al final ese no era su verdadero nombre, el verdadero nombre era Javier Vásquez. Nunca nos atendieron afuera de las oficinas -Fopavi- siempre que nosotros llegábamos a la ventanilla única nos mandaban para la oficina donde se mantenía el señor Gustavo o Javier o cómo se llame”, explicó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, Mario Ellington, de 61 años y presidente del Cocode del Valle de las Carmelitas.

El 9 de mayo de 2023, los miembros del Cocode del Valle de las Carmelitas entregaron Q51 mil en efectivo a Vásquez López, porque les aseguró que se debía pagar un nuevo estudio socioeconómico. Cada familia pagó Q325. Como comprobante, Vásquez López les firmó y selló una hoja que detalla la entrega del dinero en efectivo que fue recibido en el Fopavi a las 12:14 del mediodía.

Esta era la cuarta vez que las familias del Valle de las Carmelitas pagaban un estudio socioeconómico, según explica Erick Mayorga, desarrollador del proyecto habitacional. El último se pagó el 22 de diciembre de 2019 a la ONG-ADEGUA.

Proyecto Valles de Carmelita en Escuintla, vecinos denuncian estafa por m‡s de Q50 mil en efectivo por pagos de subsidio para la construcci—n en sus terrenos. despuŽs de 10 a–os no reciben los fondos para continuar con el proyecto foto Carlos Hern‡ndez 17/03/2024

Intermediarios

Según al artículo 12 del Reglamento Operativo del Fopavi para el otorgamiento de un subsidio, pueden realizarse por medio de Entidades Intermediarias Autorizadas (EIA) que se encargan de “realizar las funciones para facilitar a la población el acceso a una solución habitacional” como la realización de estudios socioeconómicos.

Para esto deben tener un acta de legalización de documentos como inscripción el Registro Mercantil y en la Superintendencia de Bancos, nombramiento del representante legal, patente de comercio, entre otros. En el caso de Vásquez López, las actuales autoridades del Fopavi confirmaron que no se encuentra inscrito.



Los videos

En un video de seguridad del 26 de enero de este año se observa que un hombre -aun no identificado- ingresa a la sede central de Fopavi con un sobre manila abultado e inmediatamente se dirige a la oficina que era utilizada por Vásquez López.

Pasados 17 minutos el hombre sin identificar sale de esa oficina, pero el sobre se observa vacío. Junto a él sale Javier Vásquez López con la mano en la bolsa del pantalón y, luego de despedirse del sujeto, se dirige inmediatamente a la oficina del entonces director del fondo Vinicio Pazos. Dos horas después nuevamente regresa a la oficina fantasma.

Cuando los comunitarios entregaron el dinero en efectivo, lo hicieron en la ventanilla única y Javier Vásquez López, les indicó que en entre 30 a 45 días estaría lista la aprobación del subsidio.

Casualmente al ingresar las nuevas autoridades, el actual director de Informática de Fopavi, Juan Antonio Velásquez, indicó que no había archivo de los vídeos de seguridad del año pasado. Por este caso y otras anomalías, las nuevas autoridades destituyeron a 41 trabajadores de la entidad distribuidos así: 34 en el renglón 029, seis en el renglón 188 y uno en el renglón 184. El nuevo director asegura que nadie respondió al entrevistar a los trabajadores sobre quién era Javier Vásquez López y por qué tenía una oficina adentro.



“Fopavi debe responder”

En el Valle de las Carmelitas, los dirigentes comentan que muchos vecinos han muerto esperando que sea aprobado el subsidio y algunos optaron por construir sus viviendas con lámina, madera y materiales de bajo costo, pese a que aún no tienen escrituras. En el lugar, según una visita hecha por Guatevisión y Prensa Libre, hay calles que no tienen asfalto, el servicio eléctrico apenas llegó hace dos años y el drenaje no cuenta con una planta de tratamiento.

“Nosotros no vamos a perder ese dinero. Tal vez para mucha gente será poquito, pero para los que nos cuesta ganarnos el dinero, es bastante”, indicó Dámaris Carranza, de 50 años, una de las estafadas.

“Internamente yo no sé cómo lo van a arreglar, pero el problema se dio dentro de Fopavi y ellos lo tienen que solucionar. Nosotros no aceptamos en ningún momento la pérdida de ese dinero, ni el tiempo y mucho menos nuestra vivienda”, enfatizó.

Víctor Ocaña, otro de los afectados, aseguró que tras revelarse la estafa la comunidad quedó afectada. “Cuando los compañeros del Cocode nos dicen que el proyecto y la papelería no existe en Fopavi nos impactó ¿Cómo puede ser posible que una institución de gobierno no tenga la papelería donde ya hemos pagado?”.

Noticiero Guatevisión y Prensa Libre buscaron la postura de Javier Vásquez en su casa ubicada en la Colonia Castillo Lara de la zona 7. Su madre, Blanca López, confirmó que Javier trabajó en el Fopavi y aseguró que no vivía en dicha residencia. Minutos después de que los periodistas se retiraron del lugar se recibió una llamada de Vásquez López quien dijo daría su postura tras recibir asesoría legal y evitó responder a los cuestionamientos sobre la denuncia de estafa.

Mientras tanto, las familias de la Comunidad de las Carmelitas siguen esperando que el Estado resuelva su situación que lleva más de 10 años.

Más de 2 mil afectados

El director de Fopavi, Walter Monroy, quien asumió el cargo el 16 febrero de este año, explicó que en el último mes han atendido denuncias de 15 comunidades que buscan una respuesta para que sus expedientes de subsidios sean aprobados. Señaló que en todos los casos se presentaron documentos alterados y en algunos existen firmas falsificadas. El total de afectados podría superar las 2 mil familias.

“Todos me presentan documentos que fueron entregados y manipulados por él -Javier Vásquez López-, pero resulta que la mayoría tienen alteración en varias partes de los documentos. La información que nosotros tenemos en la base de datos no coincide con lo que esta persona les entregaba a estos beneficiarios”, dice el director del fondo.