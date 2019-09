Álvaro Ramazzini habla de migrantes, Sandra Torres y Thelma Aldana luego de ser nombrado como cardenal por el papa Francisco

Álvaro Ramazzini Imeri, fue nombrado cardenal por el papa Francisco. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Mantener su lucha a favor de los más pobres, campesinos y migrantes es uno de los principales objetivos del obispo de la Diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramzzini Imeri, quien recientemente fue nombrado cardenal por el Papa Francisco, y que no descarta pedir a su santidad viajar a Guatemala.

Durante una entrevista con Prensa Libre y noticiero Guatevisión, Ramazzini dijo que jamás imaginó que sería nombrado cardenal, un título que lo obliga a mantener su lucha y la humildad.

¿Cómo tomó la noticia de su nombramiento?

En realidad, no me esperaba esto, en un primer momento quedé sorprendido, verifiqué que la noticia fuera verdadera, luego comencé a reflexionar, reconozco que mi vida está dirigida por Dios. Descubrí que es una llamada de parte de Dios para que yo reafirme mis opciones pastorales que han marcado mi vida en un sentido de mayor responsabilidad. Tengo un sentimiento de agradecimiento al Papa porque es un signo del amor que le tiene a Guatemala. El cardenalato no debe verse como algo de poder y prestigio sino de un mayor servicio al pueblo de Dios.

¿Imaginó cuando inició su preparación como sacerdote que llegaría a ocupar el cargo de cardenal?

“No, nunca, yo lo que pedí a Dios fue ser un sacerdote que se mantenga fiel a la promesa que hizo desde el día de la ordenación hasta la muerte, después vino la sorpresa de ser nombrado obispo en San Marcos y ahora en Huehuetenango”.

¿Qué significa este nombramiento en su vida?

“Significa mayor compromiso, tomar en cuenta que Dios nos da a todos cualidades, que humildad es reconocer la verdad que hay en lo que uno puede hacer al servicio de los demás, siempre me recuerdo que en aquel tiempo el obispo Quezada, que luego fue cardenal, repetía: la humildad es la verdad en palabras de Santa Teresa, entonces reconozco que todo lo que yo he recibido lo pongo al servicio de la gente, los más necesitados, por eso para mí los migrantes son prioritarios en mi vida sacerdotal”.

¿Qué cambios se esperan ahora con este nuevo cargo?

“Seguramente formaré parte de algunas comisiones de cardenales, que las hay muchas en el Vaticano, eso significa participar en algunas reuniones. Tendré una línea más directa de comunicaciones con el Santo Padre o con los cardenales responsables de las oficinas del Vaticano, de ahí mi trabajo será normal, seguiré siendo el obispo de Huehuetenango hasta que el Papa lo decida”.

¿Cómo su nuevo cargo puede fortalecer su lucha social?

“Pienso que por ser cardenal le ponen más atención que a un obispo, hay que sacar ventaja de eso, es decir a nivel internacional o nacional con organizaciones o autoridades de gobierno voy a tener más chance de poder tener acceso y yo quiero aprovechar eso para el bien de la gente.

¿Habrá posibilidades de solicitar la visita de Papa a Guatemala?

“Sí, ya estando uno cerca del Papa le puede decir que en Guatemala lo esperamos, ya vino a Panamá y a México esperamos que en el futuro pueda venir al país, uno puede decirle lo esperamos Santo Padre”.

Usted ha dicho que es la voz de los que no pueden hacerse escuchar ¿Cómo aprovechará su nueva posición en la iglesia?

“Se abre una ventana de oportunidad que quiero aprovechar a favor de la gente que en Guatemala lo necesita. Con los jóvenes que se van a Estados Unidos estamos perdiendo la juventud, necesitamos una reforma al sistema penitenciario para dar vida digna a los privados de libertad e implementar proceso de reintegración y rehabilitación. Tenemos el problema de una sociedad polarizada, debemos tratar de unirnos, la situación del campesinado sigue mala, nunca hemos tenido la posibilidad de una reforma agraria integral, la situación de pobreza crece, los servicios públicos deficientes y con tanta necesidad es donde debemos enfocarnos”.

¿Cómo abordar la conflictividad y polaridad en el país?

“El diálogo. Creo que esa es una de las prioridades, en años pasados intentamos un gran diálogo nacional, pero no se logró, creo que esa puede ser una de las prioridades del nuevo presidente, fomentar el encuentro entre todos los sectores, no podemos seguir así porque al final todos perdemos.

¿Cómo afecta la migración al país?

“Lo que acaba de pasar con las redadas en Estados Unidos, con padres separados de sus hijos, no saber dónde están, algunos albergues en malas condiciones, es decir, tenemos que ver no solo el presente sino las causas como la falta de oportunidades, empleos dignos, falta de muchas cosas, no podemos ver solo las consecuencias de la migración, que son tristes y dolorosas, sin tratar de erradicarlas”.

¿Qué opina de la captura de la excandidata presidencial Sandra Torres?

“Siempre he sido un crítico del sistema judicial que tenemos en este país, un caso muy concreto es el de la señora Thelma Aldana. Qué ha hecho de mal la señora, le atribuyen delitos que ella ha dicho que no cometió. Inmediatamente que ella sale del cargo comienzan a atacarla, lo mismo están haciendo ahora con la señora Torres, muchos dicen que hubo una decisión apresurada para darle su inmunidad porque entró como candidata, yo pienso que en esto hay revanchas políticas, porque si ella cometió un delito primero que lo demuestren y luego que la capturen, pero aquí funciona a la inversa”.

