Cómo se enteró Álvaro Ramazzini de su nombramiento como cardenal y qué hará a partir de ahora

Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de Huehuetenango, será uno de los nuevos 13 cardenales. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de Huehuetenango, fue nombrado cardenal este 1 de septiembre por el papa Francisco, un acontecimiento que él define como un “serio compromiso” ante el pueblo católico y no católico de Guatemala.

Ramazzini participó este domingo en un evento por el Día del Migrante en Santiago Petatán, Huehuetenango, donde ofició una misa y contó a los fieles que fue el último en enterarse de su nombramiento.

Agregó que, a eso de las cinco de la mañana un amigo suyo que vive en Roma le llamó para contarle sobre su nombramiento, algo que lo tomó por sorpresa, pues no tenía conocimiento de eso.

Minutos después, el sacerdote de Santa Eulalia, quien estudia en Roma, se comunicó con él para felicitarlo, luego recibió una llamada del nuncio apostólico, quien le confirmó el nombramiento.

“Sí, yo hablé de eso con el Papa y platicamos con él sobre su persona, pero me dijo que guardara el secreto, y si el Papa lo dijo es oficial”, le dijo el nuncio a Ramazzini.

“Agradezco ese nombramiento que el Papa me ha dado. Cuando se piensa en el cardenal se piensa en que se sube un puesto, cuidado con eso, no se trata de que yo me siento superior como cardenal, desgraciadamente en la mentalidad del mundo lo que se piensa es, al cardenal si lo vamos a oír, el obispo de Huehuetenango no sirve para nada”, dijo Ramazzini.

Agregó que un cardenal es un obispo quien tiene la posibilidad, en el próximo cónclave, de elegir al Papa.

“Es un asesor directo del Papa que lo ayuda a tomar decisiones. Le agradezco a Dios y al papa Francisco que me den la posibilidad de ser un asesor de él para poder decirle lo que pasa en esta parte del mundo, donde muchas veces las informaciones que llegan al Vaticano no reflejan la realidad de la vida de ustedes. La responsabilidad que asumo es de llevar las voces del pueblo católico y no católico de Guatemala a esas oficinas donde se toman decisiones importantes para toda la iglesia”, comentó Ramazzini.

De acuerdo con el religioso, no tiene instrucciones de dejar Huehuetenango, por lo que seguirá trabajando en beneficio de todos, “el honor más grande es servirles a ustedes. Recen por mí, que yo sea un pastor fiel que no los traicione”, dijo Ramazzini.

Perfil

Álvaro Ramazzini Imeri nació en la ciudad de Guatemala el 16 de julio de 1947

Fue ordenado sacerdote en 1971 por la Arquidiócesis de Guatemala

Es doctor en derecho canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma

En mayo del 2012 fue trasladado de la Diócesis de San Marcos a la de Huehuetenango, nombrado por el Papa Benedicto XVI.

Ha sido defensor de los migrantes y de las clases desposeídas en los dos departamentos donde ha tenido su servicio religioso.

Es considerado por distintos sectores como defensor del trabajo del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

