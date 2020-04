Huehuetecos desobedecen cuarentena para prevenir contagios de covid-19

Decenas de huehuetecos se aglomeran en el ingreso mercado central y sus alrededores para adquirir artículos de primera necesidad. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

La ciudad con 117 mil 8148, según el Censo de Población de 2018, no respeta la orden del gobierno de guardar cuarentena para prevenir contagios de covid-19, señalan las autoridades municipales de la cabecera departamental.

Enrique Gómez, director Municipal de Seguridad Ciudadana, informó que en los últimos días aumentó la cantidad de compradores en los mercados.

El funcionario asegura que el estado de Calamidad decretado por el gobierno como consecuencia de los casos de covid-19 que se reportaron en el país y el toque de queda, no son suficientes para que la población recapacite de la magnitud de la pandemia.

“La población no ha hecho conciencia de lo que puede impactar esta enfermedad, lejos de quedarse en casa se aglomeran en todos lados”, lamentó Gómez.

Añadió que con altoparlantes informan a los vecinos que transitan en las calles de la importancia de quedarse en casa y de los riesgos de contagiarse de coronavirus.

Ante la desobediencia de las personas, la municipalidad cerró varias calles para evitar la circulación de automovilistas, medida que buscó desincentivar el uso de los automotores.

“Las personas indican que Dios está con ellos, pero Dios nos manda también que seamos prudentes”, dijo Gómez.

El síndico, Gelbin Rivera, indicó que solicitaron a la Policía Nacional Civil tomar medidas preventivas para que las personas no salgan de sus viviendas sin una causa justificada.

Álida Vásquez, concejal primera, expresó que una forma de propagar el virus ocurre cuando las personas salen de sus viviendas. “Estas dos semanas pueden ser desastrosas si no cambiamos la actitud de quedarnos en casa”, indicó.

Vásquez lamentó que la mayoría de la población retomó sus labores diarias y el comercio abrió sus puertas al público, pese al llamado del presidente de que el comercio siga cerrado y se cumpla con la cuarentena.

María López, vecina de Huehuetenango, manifestó no tener miedo de enfermarse pues goza de una buena salud. “Las autoridades exageran aquí en Huehuetenango aún no hay casos positivos por lo que no hay motivos para alarmarse”, puntualizó.