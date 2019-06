Condenan a cinco años de prisión a biólogo por la muerte de tres estudiantes universitarios

Tribunal donde se llevó a cabo la sentencia por la muerte de los tres universitarios en Izabal. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart).

Los cuerpos de los universitarios Nahomy Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios, estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), fueron rescatados en el Lago de Izabal el 2 de abril en el 2012.

De acuerdo con el Tribunal, Valle fue condenado a cinco años de prisión a razón de Q15 diarios, de no cancelar lo impuesto, deberá cumplir la condena en prisión.

En el proceso también figuraba la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que deberá pagar una indemnización por lo sucedido. Según el juez la referida universidad queda excluida de culpa.

La audiencia de reparación digna será el 18 de este mes.

El cayuco en el que viajaban los jóvenes volcó en la noche, pero fue horas después que se hallaron los cuerpos frente a la playa de El Estor., el sentenciado viajaba con ellos.

La Fiscalía acusó al instructor de no procurar que hubiera condiciones de seguridad en el lugar para los estudiantes, pues la lancha en que viajaban esa noche no estaba en las condiciones para trasladar a cuatro personas y los tres jóvenes no recibieron ningún protocolo de emergencia.

La CGN figuraba en el proceso porque se comprobó que Lemuel Valle era consultor de biodiversidad de la mina por lo que contaba con vínculo laboral con la Compañía.

Motivo del viaje

Según se conoció en esa ocasión, los estudiantes viajaron a Río Dulce para hacer un trabajo de campo sobre el comportamiento de los cocodrilos de la región.

Evidencia presentada

Entre la evidencia presentada durante el juicio se encontraban los chalecos que presuntamente fueron utilizados por los universitarios y análisis médicos de la condición de los jóvenes antes de fallecer.

El referido análisis permitió que el juez acreditara que los fallecidos presentaban alcohol en el cuerpo el 31 de marzo del 2012, cuando salieron del muelle, según lo reveló un perito del Ministerio Público en una audiencia.

También fueron escuchados testimonios de compañeros de los estudiantes, quienes confirmaron al tribunal que en horas de la tarde del día de la tragedia habían ingerido bebidas alcohólicas, lo cual fue corroborado por la existencia de una tapa de cerveza encontrada en la bolsa de unos de los jóvenes durante el peritaje.

En un comunicado cuando ocurrió la tragedia, la UVG lamentó la muerte de los jóvenes y explicó la logística que siguieron para rescatar y trasladar a la capital los cuerpos de los estudiantes.

El 30 de marzo del 2014, las madres de los estudiantes universitarios solicitaron la continuación del proceso de investigación y demandaron a las autoridades exhumar los cuerpos para que profundizaran en las investigaciones.

El 5 de febrero del 2015, El Ministerio Público exhumó los cadáveres de los tres estudiantes, quienes murieron supuestamente de manera accidental durante una excursión académica.

