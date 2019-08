Polémica elección de Umial Tinimit Re Xelajuj No’j 2019

Cuatro de las candidatas que compitieron por el título de Umial Tinimit Re Xelajuj No’j abandonaron el escenario. (Foto Prensa LIbre: Mynor Toc)

La actividad prevista para las 15 horas comenzó tres horas y media después de lo acordado por la comisión a cargo del concejal Víctor Agustín.

La Marimba de Concierto de la Municipalidad súbitamente dejó de tocar cuando integrantes de cuatro agrupaciones culturales subieron al escenario del Salón Luna de Xelajú, zona 1 de Xela, y retiraron a su candidata en medio de gritos de ¡Fraude, fraude!, y ¡Hubo fraude!

Rosmary Chaclán Pérez, candidata del grupo Maya Jade, se desmayó cuando era retirada del escenario lo que provocó que varias personas que la auxiliaron intentaron ingresarla a un ambiente del salón donde el jurado se reunió para deliberar. Las personas golpearon la puerta de metal y gritaron: “¡Abran, abran!” “¡Se desmayó una de las candidatas!”

Karla Yisel Racancoj Pacajá fue la única candidata que permaneció sentada en el escenario y fue rodeada por su familia e integrantes del grupo Pop Wuj que las postuló.

La trifulca en el escenario puso de pie a todos los espectadores, entre ellos, al alcalde de la ciudad Luis Grijalva quien era acompañado por su esposa quienes ante el suceso abandonaron apresuradamente el salón.

Interrumpida la elección, los representantes de las agrupaciones culturales Balam, Utz K’aslemal, Jun Winaq y Maya Jade, en una improvisada conferencia de prensa denunciaron que antes de la elección trascendió que el jurado iba a elegir a Karla Yisel Racancoj Pacajá como la nueva Umial Tinimit Re Xelajuj No’j.

En medio del barullo llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y blindó con 10 uniformados la puerta donde el jurado y el presidente de la comisión se encerraron para resguardar su seguridad.

Los ánimos se caldearon cuando los integrantes del jurado rodeados por agentes de la PNC y Policía Municipal salieron y anunciaron que la nueva Umial Tinimit Re Xelajuj No’j 2019-2020 era Karla Yisel Racancoj Pacajá.

“Ésto es un atropello, nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir, el jurado no deliberó y eligieron a una persona que no reúne las calidades para ser la nueva Umial Tinimit. La comisión exige que las candidatas hablen quiché y designaron a una persona que no habla un idioma maya”, manifestaron los inconformes.

Los integrantes de las diferentes agrupaciones se hicieron señalamientos sobre corrupción y salió a relucir el nombre del diputado electo por Quetzaltenango, Adán Pérez y Pérez, quien formó parte del jurado. “El licenciado Adán Pérez es uno de los corruptos porque él es político y un mercader”, gritó una persona.

El diputado electo, Adán Pérez y Pérez, también abandonó salón.

Afuera del lugar 15 agentes de la Policía montaron guardia como medida de prevención ante un posible zafarrancho.

En conferencia de prensa el concejal Víctor Agustín negó el posible fraude y los señalamientos de corrupción en su contra. “Lamento que algunas personas se hayan dejado influir por comentarios que manchan el ceremonial. Las personas que hacen señalamientos que presenten las pruebas”, expuso el funcionario.

Agustín sostuvo que la decisión del jurado es inapelable y subrayó que la elección no se repetirá por ningún motivo. “La nueva Umial Tinimit Re Xelajuj No’j será investida el próximo 1 de septiembre”, concluyó el concejal.

El funcionario salió del salón custodiado por agentes de la PNC quienes lo acompañaron hasta su vivienda.

Finalmente, representantes de las cuatro agrupaciones informaron que denunciarán el caso ante el Ministerio Público y acordaron desconocer a Karla Yisel Racancoj Pacajá como la nueva Umial Tinimit Re Xelajuj No’j.

Concejal maneja Q325 mil

El concejal Víctor Agustín tiene a su cargo tres comisiones de feria que le delegó el alcalde Luis Grijalva por un monto total de Q325 mil.

Q125 mil, comisión Umial Tinimit Re Xelajuj No’j.

Q100 mil, comisión Pequeña Flor del Pueblo.

Q100 mil, comisión de propaganda y turismo.

Esto pasó antes del caos:

