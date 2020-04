Aldea de Quetzaltenango será aislada por casos confirmados de coronavirus para evitar contagios

Autoridades controlan el ingreso principal a la aldea, en los otros puntos se cerró el paso. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Las autoridades de salud habían identificado dos casos de coronavirus en la aldea Chuisuc, Olintepeque, Quetzaltenango, situación que motivó a tomar la decisión de aislar la aldea.

Los dos casos positivos de covid-19 son de una pareja que se resistía a cumplir con la cuarentena, así como a ser trasladados a Guatemala para su atención médica, según informó Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango. El hombre es un migrante deportado de Estados Unidos, y la mujer es su esposa.

“Ambos casos aunque son positivos no presentan síntomas, eso no quiere decir que no puedan contagiar a otras personas, para evitar que se disemine un foco de infección es esa comunidad se tomó la decisión de trasladarlos a la capital. Se tomaron las medidas necesarias y estamos en búsqueda de otras personas que tuvieron contacto con ellos para que estén en cuarentena”, dijo Nájera.

Además hizo un llamado a la población para que cumplan con la cuarentena.

“Les pedimos que mantenga la calma y colaboren para mantener bajo control esta situación. Se limitará el acceso de las personas al exterior e interior de la aldea para evitar contactos, lo hacemos porque si alguien tuvo contacto con esa familia y va a otra comunidad, puede contagiar”, indicó el director.

Julio Quemé, gobernador departamental de Quetzaltenango, informó que la aldea “quedará aislada”, agregó que la Policía Nacional Civil lleva a cabo una investigación de las personas que tuvieron contacto con los pacientes, para verificar su estado de salud.

“Lamentablemente es de conocimiento de todos que inicialmente una persona dio positivo, una persona que vino de los Estados Unidos vía área, lamentablemente tenía antecedentes de ser una persona prepotente y conflictiva, hubo insultos hacía el personal de salud. La señora también salió positivo, a partir de esto se confirmó con la policía y el Ejercito para acordonar el lugar, la aldea quedará aislada”, dijo Quemé.

El gobernador explicó que el alcalde coordinará las medidas necesarias para abastecer a la comunidad de alimentos y otras cosas indispensables.

Las autoridades también indicaron que se tomarán acciones de prevención con las tres hijas de la pareja, quienes son menores de edad, no precisaron sobre las medidas.

Además se informó que el personal de salud y autoridades comunitarias recibieron amenazas de la familia infectada.

De acuerdo con Quemé se investiga la participación del paciente en una boda y que haya ingerido bebidas alcohólicas con otras personas.

Uno de los líderes comunitarios quien pidió no ser identificado informó que los pobladores de la aldea tienen temor.

“Por favor señores comprendan que pusimos la talanquera por la enfermedad, tenemos pena que se contagien los demás, son como 700 viviendas en la aldea”, contó.

La mañana de este Sábado de Gloria Desde el ingreso a la aldea se observó el paso de varios vehículos, la mayoría de personas que ingresaban y salían del lugar lo hacían sin mascarillas, policías llegaron al ingreso para advertir a las personas e informarlas sobre las medidas de seguridad que deben acatar.