Autoridades confirman el tercer caso de covid-19 en Quetzaltenango, se trata de un migrante deportado

Personal del Centro de Salud de Olintepeque ayudó para el traslado del paciente a Guatemala. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala llegaron a la aldea Chuisuc, Olintepeque, Quetzaltenango, donde un paciente infectado con coronavirus se oponía a ser trasladado desde su vivienda en Xela hacia Guatemala, para recibir la atención médica.

El hombre quien ingresó al país por vía área como retornado desde Estados Unidos no tenia síntomas, pero tuvo un comportamiento agresivo y “una actitud negativa”, después registró señales de la enfermedad, según relató el personal de salud.

“No adoptó las normas de vigilancia que se le propusieron, tuvimos que vernos en la necesidad de tomarle una muestra para enviarla al laboratorio, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, para que ustedes se formen una idea de lo renuente que es está persona, se tomó la muestra y efectivamente el caso se confirmó, es positivo”, informó Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango.

El traslado del paciente se llevó a cabo el miércoles 8 de abril con el apoyo de las fuerzas de seguridad, autoridades habían solicitado el allanamiento a su vivienda porque se oponía al traslado, pero al final accedió.

“Se está haciendo una investigación epidemiológica exhaustiva en toda la comunidad, con todas las personas que estuvieron en contacto, a manera de establecer todo un vinculo epidemiológico y cercar el foco, para que esto no se disemine a otras comunidades de ese municipio”, relató Nájera.

Las autoridades de salud piden a la población que informe sobre las personas que tuvieron contacto con el paciente y no están en el listado del personal de salud, para investigar.

“Ha circulado el rumor de cerrar la aldea, tenemos instrucciones que en este momento no es prudente hacerlo, por la razón que no es un caso comunitario, es un caso importado”, afirmó.

A causa del paciente trasladado a Guatemala, al menos tres policías de Quetzaltenango están en cuarentena por haber tenido contacto con el hombre.

Nájera explicó este Jueves Santo, 9 de abril, que es el tercer caso positivo de Quetzaltenango, además se tienen 529 personas “en monitoreo”.

El director del Área de Salud de Quetzaltenango explicó que cuando ingresan los migrantes retornados, los que no tienen síntomas pueden ir a sus viviendas y son monitoreados constantemente por el personal de salud, además deben cumplir con la cuarentena; cuando tienen síntomas son enviados al Hospital Rodolfo Robles porque es obligatorio realizarles la prueba, si el resultado es positivo son trasladados a Guatemala.

Vecinos manifestaron su preocupación por lo sucedido y aseguraron que el paciente no cumplió con las medidas de seguridad para los pobladores.

“Estamos más tranquilos que se lo llevaron porque incluso el salía a disparar al aire, era muy problemático y no quería cumplir con las recomendaciones, es una persona violenta que no pensó en su familia, ojala no estén infectados”, dijo un vecino quien por temor a represalias prefirió omitir su nombre.