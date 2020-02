Alejandro Giammattei: “Yo no puedo obligar al alcalde a que se siente a hablar conmigo”

Alejandro Giammattei ha realizado mesas de trabajos con alcaldes de Salcajá, Almolonga, Cantel y Olintepeque. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

En su segundo día de trabajos en el Gabinete Presidencial Puertas Abiertas, que se desarrolla en el departamento de Quetzaltenango, el presidente Alejandro Giammattei visitó Almolonga, Cantel y Olintepeque para atender diferentes actividades.También en este martes 18 de febrero tuvo una visita al Centro Regional de Justicia para enlazar los proyectos con el Organismo Judicial.

LEE MÁS Alejandro Giammattei recorre las calles de Almolonga resguardado por kaibiles Eddy Coronado 18 de febrero de 2020 a las 10:43h

A su llegada al Centro Regional de Justicia fue cuestionado sobre la posibilidad de reunirse con el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López, quien no acudió a la inauguración de la Feria Regional del Empleo y fue representado por Siefren Méndez concejal quinto. El presidente declaró que hasta el momento no ha recibido ninguna petición para entablar alguna mesa de trabajo.

Te puede interesar: Exgobernadora de Alta Verapaz es condenada a prisión por título de licenciatura falso

“Que pida él la reunión, no la ha pedido, si la pide veremos si hay espacio en la agenda. Yo no puedo obligar al alcalde (Juan Fernando López) a que se siente a hablar conmigo, bueno a nadie, si el alcalde quiere hablar conmigo no sentaremos a hablar con él”, expresó Giammattei.

#Gobierno2020 | Así respondió el presidente @DrGiammattei sobre su posible reunión con el alcalde de Quetzaltenango, Juan Fernando López. pic.twitter.com/RpWtzbI4rX — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) February 19, 2020

El Concejo de Quetzaltenango hasta el momento solo ha tenido una reunión con representantes del Ministerio de Energía y Minas para tratar el tema de la deuda de municipalidad con el Instituto Nacional de Electrificación –Inde- sin embargo la reunión fue únicamente de acercamiento.

En otro de los temas importantes que habló fue sobre la construcción y reparación de carreteras en la región. El presidente explicó que al menos serán ocho proyectos donde incluirá el Plan Nacional de Bacheo que comenzará la siguiente semana.

“Ya se arrancó los primeros trabajos con los arreglos en el periférico, vamos a sacar el tramo del sector de las Rosas a Quetzaltenango. El plan nacional de bacheo comienza la semana entrante, vamos a tratar de tener las carreteras lo más cercano posible al buen estado, antes que nos agarre el invierno en tanto contamos con los recursos para hacer los proyectos más profundos”, agregó.

Te puede interesar: Así fue la presentación de los Takarabunes, danza tradicional de Japón en Quetzaltenango

El presidente habló de la carretera entre Cantel y Quetzaltenango donde explicó que a más tardar en dos meses comenzarán los trabajos. También habló de la posibilidad de hacer un proyecto en el carril de ascenso en la carretera de Retalhuleu y Quetzaltenango.

#Gobierno2020 | @DrGiammattei habla de los proyectos de carreteras que se construirán y arreglarán en los próximos meses. pic.twitter.com/FpHUEft9mT — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) February 19, 2020

“Vamos a tratar de arrancar cuanto antes ese proyecto pero quisiéramos no solo quedarnos allí, para el año entrante queremos hacer el tercer carril de ascenso que ayude a descongestionar la subida de la Retalhuleu a Xela. También Vamos a entrar a conocer si es viable el proyecto de Palajunoj hacía la costa que sería un gran logro, pero es algo que hay que evaluar bien”, explicó el mandatario.

Este miércoles 19 de febrero continuarán las actividades del gabinete con la visita a los municipios de Palestina de Los Altos y San Juan Ostuncalco.

Contenido relacionado

Entre inauguraciones y ofrecimientos Giammattei cumple segundo día de Gabinete de Puerta Abiertas en Quetzaltenango

Gabinete se desarrolló entre peticiones de seguridad, salud, educación y carreteras

Presidente y su gabinete gobernarán desde Quetzaltenango, vecinos recomiendan a las autoridades poner atención a estos temas