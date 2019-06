Alumnos de diversificado remodelan parque Thelma Quixtán

Los jóvenes modificaron de forma positiva la imagen del parque ubicado en Avenida Las Américas entre las zonas 11, 10 y 1. (Foto Prensa Libre: María Longo).

Los diez jóvenes de Quinto Bachillerato que realizaron la obra, invirtieron un aproximado de Q4 mil. “Nos basamos en el bienestar social recreativo, buscamos esta área para que tenga una mejor imagen, el propósito es que los vecinos puedan disfrutar”, indicó Daniel Roldan, estudiante.

De acuerdo con los integrantes del proyecto, desde que se hicieron los trabajos en el parque incremento el número de niños que lo visitan. “Reparamos los juegos y los pintamos, también hicimos botes de basura y bancas para esperar los buses”, dijo Roldan.

Agregó que la accesibilidad de los vecinos del parque para autorizar los trabajos fue un factor que contribuyó a que realizarán el proyecto de seminario en el lugar.

Para la reparación de los columpios, los botes de basura y las bancas, los jóvenes necesitaron la colaboración de un herero del sector, en el caso de los demás trabajos los alumnos aportaron la mano de obra.

“Nos sentimos bien y realizados porque de los proyectos este es uno de los más grandes, hicimos bastantes mejoras, también sembramos 10 árboles”, relató Roldan.

“Todo esto nos motiva como vecinos a entender que debemos estar unidos y apoyarnos, no solo en lo recreativo, también en la delincuencia, debemos estar unidos para brindar a los vecinos un apoyo”, dijo Vilma Chuvac, representante de los vecinos.

La vecina relató que los jóvenes llegaron al sector para preguntar por el Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode). “Pero aquí no tenemos gran apoyo del Cocode ni de un alcalde auxiliar, hay Cocode pero encontraron a los vecinos quienes decidimos apoyar”, indicó.

De acuerdo con los vecinos desde hace 10 años no se realizaban mejoras en el parque, hasta noviembre del año pasado que los pobladores limpiaron el área y los drenajes.

“Vemos con mucha indiferencia que las autoridades locales no se interesen en nuestro parquecito, si no lo hace la Municipalidad u otra organización pues tenemos que actuar nosotros como vecinos y no esperar a que nos den todo”, afirmó María Eugenia Urquizu, representante de los vecinos.

Agregó que como habitantes deben procurar que el “barrio” este bonito, arreglado, sin disturbios y que haya paz. “Sera una tarea titánica conservar el parque porque entre niños y adultos hay que educarlos e incentivar para que cuiden lo que es de ellos”.

Con el proyecto se beneficiara a un mínimo de 200 familias que viven en el sector, además de las mujeres que llegan desde comunidades cercanas para lavar. “También vienen niños para jugar porque en los lugares donde viven no hay recreación”, indicó Urquizu.

