Concejo aprueba reglamento de ordenamiento territorial de la zona 5

Vecinos esperan que el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial se cumpla para disminuir los problemas que enfrentan en el territorio. (Foto Prensa Libre: María Longo)

El Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la zona 5 de Xela, es el primero que se aprueba de la ciudad, su elaboración inició en el 2014, cinco años después fue aprobado por el Concejo. Ahora debe publicarse en el Diario Oficial para que tenga vigencia.

Empleados municipales informaron que la normativa incluye prohibiciones y regulaciones para ventas informales, parqueos y construcciones que se hagan en el área, lugar donde las visitas y el comerció incrementó a causa del Hospital Regional del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) que funciona en este sector.

Manuel Tax, jefe del departamento de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Quetzaltenango, explicó que los planes parciales son estudios a “pequeña escala” del territorio para poder manejarlo, planificarlo y ordenarlo de una manera participativa con los vecinos.

“Cada plan parcial incluye una estrategia técnica que incluye una cartera de proyectos que posteriormente se van a priorizar conforme lo crea conveniente la administración, además incluye un reglamento para lo que suceda en el sector”, indicó.

De acuerdo con el jefe, el reglamento es “congruente” con el Plan de Ordenamiento Territorial e incluye los deseos de los vecinos residentes del lugar que enfrentan problemas de vialidad, así como de comercio desordenado y ambulante.

“Incluye un ordenamiento especifico para el sector en cuanto a los usos de suelo, la cantidad de metros cuadrados que se pueden construir, la cantidad de área verde que se debe dejar y la altura que se permitirá, todo con participación ciudadana”, detalló Tax.

De acuerdo con la dirección por cada plan parcial se realiza un aproximado de ocho talleres. Por ahora se ha presentado al Concejo los planes de las zonas 5 y 9, este último está pendiente de aprobación.

“El plan de la zona 5 incluye prohibiciones para las ventas ambulantes, hay parámetros ampliados en cuanto al parqueo y el uso de suelo que ha cambiado, se regula que en ciertos sectores no es posible disponer de toda la propiedad para uso comercial, tiene que conservar cierto porcentaje del predio para área residencial”, afirmó.

Integrantes del Cocode de la colonia Molina apoyaron el plan, ya que aseguran que con el hospital del IGSS se alteró su vida cotidiana por un incremento de comercios y de visitantes.

“Esto nos permite ordenar a todas las personas que no han querido colaborar, establecido el hospital tenemos varios problemas de visitas y parqueos, además del crecimiento desordenado de los locales comerciales, el que no esté regulado o normado no podrá abrir“, dijo Jorge Figueroa, integrante de la junta directiva del Consejo Comunitarito de Desarrollo (Cocode) de la colonia Molina.

Agregó que actualmente enfrentan problemas de invasiones a las banquetas con rótulos comerciales, además de dificultad con el parqueo. “Ahora debemos socializarlo en el sector”, indicó.

